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CHP Grup Başkanvekili Gök'ten hükümete terörle mücadele desteği
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CHP Grup Başkanvekili Gök'ten hükümete terörle mücadele desteği

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, hükümete çağrıda bulunarak, 'Yasal düzenleme ihtiyacı varsa Cumhuriyet Halk Partisi burada. Gelin teklifinizi, geçirelim Meclis'ten. Bu kadar açık ve net söylüyoruz. Terör belası konusunda iktidar partisine yasal düzenleme konusunda istediği her türlü desteği vermeye hazırız' dedi.

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, hükümete çağrıda bulunarak, "Yasal düzenleme ihtiyacı varsa Cumhuriyet Halk Partisi burada. Gelin teklifinizi, geçirelim Meclis'ten. Bu kadar açık ve net söylüyoruz. Terör belası konusunda iktidar partisine yasal düzenleme konusunda istediği her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Gök, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Gök, terör saldırıları sonucunda 10 Aralık-31 Aralık tarihleri arasındaki 21 günde 97 kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çekerek, "Her yerimiz terör örgütleriyle çevrilmiş durumda. Böyle bir tablo karşısında da Türkiye çok acımasız terör örgütlerinin sarmalında ne yazık ki her gün yeni saldırılarla sarsılıyor, travmalar yaşıyor. Hepimiz derin travmaların iziyle 2017'ye girdik. Herkes geleceğine dair endişeler taşıyor, herkes Türkiye'nin geleceğinde bir aydınlık görme beklentisini yaşarken, gerçekleşen her bir saldırı bu umutları birer bire söndürüyor" ifadelerini kullandı.

Teröre karşı birlik olma zamanından geçtiklerini vurgulayan Gök şunları söyledi:

"Terörün bizi parçalamasına, toplumumuzu parçalanmasına izin vermeyeceğiz, yaşantımızı etkilemesine izin vermeyeceğiz. Büyük bir kararlılıkla hepimiz terör karşısında ne kadar acı yaşarsak yaşayalım, teröre karşı çok daha dik durmamız gereken günlerden geçiyoruz. Rus Büyükelçisi katledilmemişken, İstanbul ve Kayseri saldırıları olduğu sırada, bütçe görüşmeleri sırasında iktidar partisine şu teklifi götürdük; 'Biz Türkiye'nin önünü iyi görmüyoruz. Sorumlu bir muhalefet anlayışıyla biz bütçedeki tüm görüşmelerimizi geri çekebiliriz. Terörü durdurmak adına yasal ihtiyaç duyduğunuz hangi düzenlemeyi getiriyorsanız, gelin bunu getirin, tartışalım ve geçirelim. Yeter ki terör önlensin. Gelin bütçedeki görüşmeleri geri çekelim. Terör karşısında sizin önerdiğiniz, planladığınız ne varsa, tartışalım' dedik" şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin kalbi sayılan yerlerde patlamalar oluyor" diyen Gök, "Yasal düzenleme ihtiyacı varsa Cumhuriyet Halk Partisi burada. Gelin teklifinizi, geçirelim Meclis'ten. Bu kadar açık ve net söylüyoruz. Terör belası konusunda iktidar partisine yasal düzenleme konusunda istediği her türlü desteği vermeye hazırız" diye konuştu.
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