CHP grubu Meclis'te

Cumhuriyet Halk Partisi grubu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi.
Cumhuriyet Halk Partisi grubu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi. CHP grubu TBMM Genel Kurulundaki yerini aldı. CHP Genel Kurul üçüncü oturumunda terk ettikleri Genel Kurul'un yedinci oturumuna katıldılar. (Ahmet Umur Öztürk /İHA)
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