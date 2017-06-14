CHP Grubu Genel Kurulu terk etti!

CHP İstanbul milletvelili Enis Berberoğlu'nun tutuklanma kararı sonrası CHP'den karar çok sert tepki geldi.

MİT TIR'ları davasından yargılanan Enis Berberoğlu 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

CHP GRUBU MECLİS'İ TERK ETTİ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Bu davanın savcısı da hakimi de müdahale edeni de aynı kişidir. Bu dava, saray rejiminin kendisine hayır diyenlere karşı yürüttüğü bir karardır. Alınan karar faşizmdir. CHP bu faşizmle tarihi boyunca ettiği mücadeleyi gösterecektir. Enis Berberoğlu de halkın seçtiği vekiller de bu saray rejimine hayır diyenler emin olsun, biz güçlüyüz, biz kazanacağız" dedi.

Özel'in konuşmasının ardından tüm CHP'li vekiller Genel Kurul'u terketti.