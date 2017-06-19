Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
'CHP Genel Başkanına yakıştıramadım'
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

'CHP Genel Başkanına yakıştıramadım'

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, CHP'nin yürüyüşüyle ilgili, 'CHP Genel Başkanına bunu doğrusu yakıştıramadım. Ülkemizin geleceği açısından da son derece mahsurlu aynı zamanda bir bakıma FETÖ'ye destek gibi algılanır' dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, CHP'nin yürüyüşüyle ilgili, "CHP Genel Başkanına bunu doğrusu yakıştıramadım. Ülkemizin geleceği açısından da son derece mahsurlu aynı zamanda bir bakıma FETÖ'ye destek gibi algılanır" dedi.
Bakan Eroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği memleketi Afyonkarahisar'da sivil toplum örgütleri temsilcileri ile bir istişare toplantısı gerçekleştirdi. Partisinin il başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Bakan Eroğlu'nun yanı sıra Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven, dernek ve vakıf gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantı öncesinde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Bakan Eroğlu, gazetecilerin soruları üzerine Kılıçdaroğlu tarafından başlatılan "adalet yürüyüşü" ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun, Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından "adalet istiyoruz" demesini garipsediklerini ifade eden Bakan Eroğlu şunları söyledi:
"Evvela adalete ne diyorsa hepimiz inanacağını söyledi. Adaletin hepimiz için gerekli. Bir defa buna karar veren neticede mahkemeler. Mahkemeler, Enis Berberoğlu için bir karar verdi o karar uygulanıyor. Hükümetle bir alakası yok. Dolayısıyla buna karşı 'adalet istiyoruz' demesini çok garipsedik. Neticede MİT tırlarının durdurulmasıyla alakalı konuyu gündeme taşıyan kişiyle alakalı. Bu karar mahkemenin kararı dolayısıyla sanki mahkemeye karşı bir hareket gibi yani hakimlerin kararına karşı bir hareket olarak algılıyorum. Bu şekilde konu mecliste müzakere edilir, edilecekse. Yollarda müzakere edilmez. Ben CHP Genel Başkanına bunu doğrusu yakıştıramadım. Yürüyor insanları sokağa teşvik ediyor. Sokağa çıkmalarını istiyor."

"ÜLKEMİZİN GELECEĞİ AÇISINDAN DA SON DERECE MAHSURLU"
CHP liderinin bu şekilde hareket etmesini doğru bulmadığını ve bu hareketin aynı zamanda bir bakıma FETÖ'ye destek gibi algılanabileceğine işaret eden Bakan Eroğlu, "Bu doğru bir şey değil. Yüce Meclis var her şeyin çözümü oradır. Zaten istediği şeyi orada söylüyorlar. İstediği şekilde konuşuyorlar. Üstelik daha çok konuşanlarda onlar. Her an Meclisi sabota etmek için olur olmaz bir şekilde bazı konuları gündeme getiriyorlar. Kanun tasarıları geçiriliyor. Bu bakımdan CHP liderinin bu şekilde hareket etmesini doğru bulmuyorum. Ülkemizin geleceği açısından da son derece mahsurlu aynı zamanda bir bakıma FETÖ'ye destek gibi algılanır. Bu da doğru bir hareket değildir. Bir an önce bundan vazgeçerek konuyu Meclise getirmesi özellikle müzakere edilecek yerlerde müzakere etmesi daha isabetli olur diye düşünüyorum. Yani yollarda yürümesinin doğru olmadığı kanaatindeyim" şeklinde konuştu.
Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantının ardından Bakan Eroğlu'nun memleketi Şuhut ilçesinde gerçekleştirilecek iftar programında hemşehrileri ile bir araya geleceği belirtildi.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Askeri midibüsle minibüs çarpıştı: Yaralılar var
İzmir'de 6 milyon liralık vurgun !
'CHP Genel Başkanına yakıştıramadım'
Lice'de çatışma: 1 şehit, 2 yaralı
Emekli maaşına kuş
2 otomobille 1 tır birbirine girdi: 1 ölü, 4 yaralı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Londra'da Minibüs kalabalığın arasında daldı
Londra'da Minibüs kalabalığın arasında daldı
Enis Berberoğlu hakkında flaş gelişme!
Enis Berberoğlu hakkında flaş gelişme!
Alman polisinden PKK'lılara dayak!
Alman polisinden PKK'lılara dayak!
Kılıçdaroğlu böyle düştü!
Kılıçdaroğlu böyle düştü!
Yeni ihaleye kadar askerin yemeği belediyelerden!
Yeni ihaleye kadar askerin yemeği belediyelerden!
İftar topu Deniz Baykal'ı korkuttu
İftar topu Deniz Baykal'ı korkuttu
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Askeri midibüsle minibüs çarpıştı: Yaralılar var
Askeri midibüsle minibüs çarpıştı: Yaralılar var
İzmir'de 6 milyon liralık vurgun !
İzmir'de 6 milyon liralık vurgun !
'CHP Genel Başkanına yakıştıramadım'
'CHP Genel Başkanına yakıştıramadım'
Lice'de çatışma: 1 şehit, 2 yaralı
Lice'de çatışma: 1 şehit, 2 yaralı
Emekli maaşına kuş
Emekli maaşına kuş
2 otomobille 1 tır birbirine girdi: 1 ölü, 4 yaralı
2 otomobille 1 tır birbirine girdi: 1 ölü, 4 yaralı
Yunan ana muhalefet lideriyle görüştü
Yunan ana muhalefet lideriyle görüştü
UEFA'dan kabul mektubu geldi
UEFA'dan kabul mektubu geldi
İstanbul'da Gürcü gasp çetesi çökertildi
İstanbul'da Gürcü gasp çetesi çökertildi
Çanakkale'de 51 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale'de 51 kaçak göçmen yakalandı
Tokat'ta 10 yaşındaki kız keçi otlatırken kayboldu
Tokat'ta 10 yaşındaki kız keçi otlatırken kayboldu
Ergin Ataman'dan Dursun Özbek'e cevap
Ergin Ataman'dan Dursun Özbek'e cevap

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English