11.02.2017 14:14 'CHP FETÖ'nün PKK'nın ve HDP'nin ağzından konuşuyor'

Başbakan Binali Yıldırım, 'Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı adeta FETÖ'cülerle, PKK'lılarla, HDP'lilerle aynı ağızdan konuşuyor, yakışmaz' dedi. Başbakan Binali Yıldırım, "Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı adeta FETÖ'cülerle, PKK'lılarla, HDP'lilerle aynı ağızdan konuşuyor, yakışmaz" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Antalya'da düzenlenen Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Başbakan Yıldırım "Millet AVM'ye gidiyor onlar AYM'ye gidiyor. Ülke elden gidiyor cumhuriyet elden gidiyor rejim değişiyor falan filan. Kimse aldırış etmiyor kendisi çalıp kendi dinliyor Türkiye rejiminin 1923'te kurdu, adına cumhuriyet dedi. Bu rejimi kuranlar Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıdır. Binlerce şehidimiz onlar bizim baş tacımız, Allah rahmet eylesin. Türkiye'yi hala eski dönemlerdeki gibi zayıf güçsüz çaresiz bir ülke olarak görüyorlar. Bugün ABD'nin en üst düzey yöneticileri, Birleşmiş Milletlerin Genel Sekreteri, dünya turuna Türkiye'den başlıyor bunu görmüyorlar hala Türkiye'nin edilgen ülke olduğunu zannediyorlar" diye konuştu.

Millete geçmişte yüzde 7 bine varan faiz ödetildiğini, şimdi yurttaşlık bilgisi verilmeye çalışıldığını söyleyen başbakan Binali Yıldırım, "Bizim bu teklifimizin önünde arkasında kişisel bir ikbal yoktur memleket meselesi vardır, bizim derdimiz Türkiye'nin istiklali ve istikbalidir. Bunların milletimiz için ne kadar önemli olduğu son kez 15 temmuz gecesi görülmüştür. Bu kahraman millet alçaklara dersini vermiş demokrasisini kurtarmıştır, Bunların derdi kafa karıştırıp kendilerine alan açmaktan ibaret hiç uğraşmasınlar bu millet bütün oyunları bozduğu gibi bu oyunu da bozacaktır, AK Parti bu karalama kampanyasına karşı dimdik ayaktadır. Hepinizden istirhamım şudur memleketinize döndüğünüzde tek tek bütün vatandaşlarımıza bunları perişanlığını anlatın, gerçekleri vatandaşlarımızla paylaşın. Tahriklere kapılmayacağız, taraf olmayacağız Türkiye'yi germeyeceğiz kutuplaştırmayacağız" dedi.

878 belediye başkanının hazır bulunduğu toplantıda Belediye hizmetlerinin önemine değinen Başbakan Binali Yıldırım enerji ve güç yenilemek için bilikte, omuz omuza olduklarını belirterek, "Uzun ince bir yoldayız yürüyoruz gündüz gece. Başkanlarımız milletvekilleri bakanlarımız bütün AK Parti kadroları ilk günden itibaren milletimizin teveccühüne mazhar olmak için kolları sıvayıp çalıştınız. Size yakışan görev, sürenizin tek bir gününü bile, saatini bile boşa geçirmeden hizmet için çalışmak" ifadelerini kaydetti.



"TELEFONLARIMIZ, KAPIMIZ GÖNLÜMÜZ VATANDAŞA KAPANMAYACAK"

Türkiyeyi doğusuyla batısıyla kuzeyiyle güneyiyle geleceğe hazırlamak için çaba sarf ettiklerini söyleyen Binali Yıldırım konuşmasına şöyle devam etti:

"Biliyorsunuz önümüzde bir halk oymaması var, tarih netleşti, 16 Nisan pazar günü bir kez daha milletimiz sandığa gidecek, daha güzel bir gelecek, daha güçlü bir Türkiye, daha kalkınmış şehirler için sandığa gideceğiz, sandıkta gerekeni yapmaya hazır mısınız? İnsanlarımızı daha mutlu kılmak için var mısınız? Ekmeğimizi aşımızı işimi büyütmek için hazır mısınız? Türkiyeyi dize getirmek isteyen alçaklara millet dersi vermek için var mısınız? Cumhurbaşkanımızın dün anayasa değişikliğini onayladığını biliyorsunuz bugün itibarıyla artık takvim çalışmaya başladı ve 16 Nisan'a kadar inşallah Türkiye'yi bir baştan bir başa dolaşacağız bütün vatandaşlarımızla buluşacağız, bütün evleri kapıları çalacağız ve vatandaşımıza doğruyu anlatacağız, daima doğruyu söyleyeceğiz, kafaları karıştıranlara karşı milletimizin doğruları öğrenmesi için gayret edeceğiz. İnşallah 16 Nisan'da Türkiye'ye yeni bir bahar gelecek. Bizim siyasetteki rehberimiz ve kılavuzumuz millet olmuştur. Millet adına millet için 'evet' dileceğiz. Milletimizin evet dediğine evet diyeceğiz. Türkiye'nin ihtiyacı olan milletimize yakışan yönetim sistemini hayata geçirmek için gün sayıyoruz. Cumhuriyetimizi tam bir demokrasi ile taçlandıracağız, milletimizle bir kez daha kucaklamış olacağız. Bu yolda hepimize önemli görevler düşüyor. Öncelikle bu halk oylamasından çıkacak neticenin Türkiye'nin geleceği için çok önemli olduğunu bilmenizi istiyorum. Biz bunu idrak edemezsek başkalarına da hakkıyla anlatamayız. Vatandaşımızın aklına bir şey takıldığında ilk bize ulaşacak bütün kapılarımız telefonlarımız vatandaşa 7-24 açık olacak. Halkın içinde olacağız. Gündüz sokakta, düğünde, cenazede akşam ev sohbetlerinde mutlaka biz olacağız. 7'den 70'e genç yaşlı işçi çiftçi erkek kadın bütün vatandaşlarımız bizde kendini bulacak. Kibir bizim semtimize hamdolsun hiç uğramadı uğramayacak da. Bütün teşkilatlarımızın ve belediye personellerimizin de bu hassasiyete dikkat etmelerine önem veriyoruz. Yapılan algı operasyonlarını bizi çekmek isteyecekleri tuzaklara karşı uyanık olmalıyız. Her zaman sağduyulu olacağız, muhalefetin yalan iftira inkar söylemlerine karşı biz hizmet ve yeni hedeflerle vatandaşın yanında olacağız."



"VATANDAŞ ARASINDA AYRIM YAPAN AK PARTİ SİYASETİNDE KENDİNE YER BULAMAZ"

780 bin kilometrekare vatan toprağının tamamın yurt içinde 80 milyon yurt dışında 3,5 milyon vatandaşın her biriyle hizmetleri paylaştıklarını, Türkiyeyi bir bütün olarak gördüklerini hatırlatan Başbakan Binali Yıldırım, "Her yer bizim için aynı değerdedir. Belli zümrelerin, belli siyasi kadroların değil bir milletin tamının emrine amadeyiz. Vatandaşlarımız arasında ayrımcılık yapan kimse AK Parti siyasetinde kendine yer bulmaz. Bizim iktidarımızda Ankara bütün vatandaşlarımızın hizmetinde ve her şehrimizde aynı yakınlıktadır. İstanbul Ümraniye'nin meselesini nasıl önemsiyorsak Van'ın Çatak ilçesi Alacaayaz Köyünün telelerini de o kadar önemsiyoruz. 17 yılda 81 ilimize adil şekilde hizmet götürmenin gayreti içinde olduk. Genel hizmetlerde 19 bin kilometre yeni yol yaptık 6 bin 100 kilometre bölünmüş yolun üzerine. Yolları böldük milleti birleştirdik. Sadece TOKİ eliyle 755 bin ev yaptık teslim ettik, 881 hastane yaptık, 19 bin 763 okul ve toplamda 269 bin 600 derslik inşa ettik. Sadece Van depreminde 1,5 yıl gibi kıs bir sürede 18 bin konutu yapıp depremzedelere teslim ettik. Yıllar önce Varto depremi olmuştu, daha lakın zamana kadar Varto depreminden kalan o hasarlı binaların depremzedelerin o ihtiyaçları görülmemişti AK Parti iktidarı hepsini halletti. Depreme karşı şehirlerimizi daha güvenli hale getirmek için bir yandan kentsel dönüşüm çalışmalarına da hız verdik. Bu anlamda riskli alan uygulaması başlattık. 22 ilimizi cazibe merkezi haline getiriyoruz. Burada çukur siyasetinden arta kalan enkazları kaldırdık konut inşaatlarına başladık, modern şehirler haline getirmek için gerekli adımları attık. Yatırımcılar bu cazibe merkezine büyük ilgi gösteriyorlar. Daha müracaatlar başlamadan gelen proje miktarı 20 milyarı aştı, 120 bin vatandaşımıza iş, aş sağlayacak bu projeleri süratle değerlendirip kararımızı vereceğiz" diye konuştu.



"TERÖRE DESTEK VEREN BELEDİYELERE KAYYIM ATANDI, GENÇLER YÜZÜNÜ DAĞA DEĞİL GELECEĞE DÖNDÜ"

Yörede teröre destek veren belediyeleri tek tek tespit edip burala kayyım atadıklarının altını çizen başbakan Binali Yıldırım, "Yeni belediye başkanları görevlendirdik elbette teröre destek vermenin halktan hemşehrisinden aldığı oylarla alt yapıyı yapmak yerine daha hizmet veren lojistik destek sağlayan milletin topladığı kaynakları terör örgütlere aktaran bu belediye başkanlarına aferin dilecek halimiz yok. İçişleri Bakanlığımız gereğini yaptı işi ehline verdi. Oralardan alınan paralar vergiler şantaj vergisi olarak teröre gitmiyor hizmete gidiyor. Kentleşme adına çok güzel projeler birer birer 50'ye yakın belediyede gerçekleştiriliyor. Bölgede tahribata uğramış, yaraları kıt imkanlarla sarmaya çalışan belediyelere kardeşlik yapan bütün belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Vatandaşın yüzü gülüyor. Terör örgütünün uzantılarına asla pirim vermiyor, kapılarına geldiğinde hadi oradan seninle işimiz kalmadı diye onları ait olduğu yere gönderiyor. Onlara bu toprakların tek karışında yer yok, her köşesi dağı tası bu bayrağın dalgalandığı mübarek topraklar, şehit kanlarıyla sulanmış bu toprakları alçakların çiğnemesine asla müsaade etmeyeceğiz. Onlarca yılın kayıpları telafi oluyor bölgede moraller düzeldi, geleceğe yönelik tutumlar yeşerdi gençler yüzünü dağa değil, geleceğe döndü. Eski Türkiye'nin ihmallerini gidermeye gayret ediyoruz, çok şey yaptık ama yetmez, daha çok çalışacağız, şehirlerimizin ne kadar altyapı eksiği varsa daha asla çalışacağız, başta büyükşehirlerimiz olmak üzere bütün şehir ve ilçelerde modern marka şehirler anlayışıyla, özellikle yatay mimari öncelikli çalışmaları sürdüreceğiz. Şehirler insanlar gibidir. Şehirlerin de ruhları canları vardır. Şehirler insanlara benzer insanların morali bozuksa bu şehre yansır. Üç şeye dikkat edeceğiz, şehirlerin doğal yapısı, tarihi dokusu medeniyet mirası, şehre hayat veren kültürü, insani zenginlikleri mahalle yapısına çok dikkat edeceğiz, bunlar olmadan herhangi bir beldenin şehir kimliği muhafaza edilemez" şeklinde konuştu.



"AK PARTİ OLARAK YAPICI TUTUM İZLEDİK"

AK Parti olarak bugüne kadar yapıcı tutum izlediklerini, toplumsal mutabakatı üst seviyede sağlamaya çalıştıklarını hatırlatan Başbakan Binali Yıldırım, Anayasa değişikliğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye için ana meselelerden birinin anayasa değişikliği olduğunu söyleyen Yıldırım, "11 Ekim tarihinde MHP Genel Başkanı bir çıkış yaptı, biz parlamenter sistemi savunuyoruz ancak bir de mevcut durum var 2007 Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ortaya çıkan durum var, cumhurbaşkanını millet tarafından doğrudan seçilmesidir. Cumhurbaşkanı'nın çok yüksek bir siyasi desteği var, yetkileri var ama sorumluluğu yok bu sürdürülemez gelin bu durumu düzeltelim diye bir çağrı yaptı. Ben önce memleketim ve milletim diyen ve parti çıkarlarını ikinci planda tutan MHP Genel Başkanı ve ekibine teşekkür ediyorum. Bu çağrıyı ana muhalefet partisine de yaptı, bize de yaptı. Biz zaten bu durum sürdürülebilir değil mevcut durumu anayasaya uyumlu hale getirmemiz lazım diye söylüyorduk. Dolayısıyla biz MHP ile bir araya geldik bu arada CHP'nin kapısını çaldık dedik ki buyurun bu değişiklik bu gurur güzel iş hepimizin olsun burada sizin de imzanız olsun. Ancak beklediğimiz cevabı alamadık, elimiz boş döndük hatta biz ısrarcı olduk eğer siz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine karşıysanız ki öylesiniz bunu anlayışla kabul ediyoruz o halde buyurun siz de teklifinizi getirin biz de getirelim mecliste ittifakla oylayalım ondan sonra işi sahibinin önüne getirelim. Yani vatandaşa getirelim vatandaş da hangisini seçerse eyvallah edelim. Buna da maalesef cevap alamadık daha ne yapmalıydık, anayasa değişikliği kapalı kapılar ardında oldu, yav insaf be kardeşim" dedi.



"CHP FETÖ'NÜN PKK'NIN VE HDP'NİN AĞZINDAN KONUŞUYOR"

Konuşmasında CHP'nin anayasa değişikliği görüşmelerindeki tavırlarını sert bir dille eleştiren başbakan Binali Yıldırım, "Anayasa değişikliği halk oylamasında kabul edilirse Türkiye'nin bölünecekmiş. Hadi oradan, Türkiye'yi bölmeye kimsenin gücü yetmez. Ana muhalefet partisi genel başkanı adeta FETÖ'cülerle, PKK'lılarla ,HDP'lilerle aynı ağızdan konuşuyor, yakışmaz. Ana muhalefet partisi iktidar alternatifidir ana muhalefetin , terör örgütlerinin gittiği yoldan gitmesi ana muhalefet partisine zarar veriyor ona sempati duyan milyonlarca vatandaşlarımızı da rahatsız ediyor. Buradan vatandaşlık görevi olarak, bir partinin genel başkanı olarak değil diyorum ey Kemal bey, bırak bu terör örgütlerinin söylediklerine kulak vermeyi milletin sesine kulak ver millet birlik beraberlik kardeşlik aydınlık Türkiye diyor. Onun için bu kutlu yürüyüşte aynen yeni kapı ruhu gibi bir olalım birlikte Türkiye olalım. Ana muhalefet partisi sanki iktidara değil millete, Türkiye'ye, cumhuriyetine muhalefet ediyor aynı zamanda demokrasiye ye de muhalefet ediyor fikir yok hakaret iftira var, Türkiye'nin hangi meselesinin çözmek için adım atsak yapıcı olmayan sürekli eleştiren bir anlayışla karşı karşıyayız anayasa değişikliğine hiç bir katkı vermeyeceksiniz bir yandan da sürekli çarpıtarak vatandaşın kafasını karıştıracaksınız. Şimdi süreç başladı vatandaşa gitmekten dahi korkuyorlar. Cumhurbaşkanı'nın onaylar mı birkaç gün gecikti diye inşallah geri gönderir diye dua etmeye başladılar. Niye korkuyorsunuz? Vatandaş hepimizden iyisini bilir vatandaşa itaat et rahat et" dedi.

"AK PARTİ'NİN REFERANDUM SONUNDA DA ÇOK ÖNEMLİ HİZMETLER YAPACAĞINA BEN İNANIYORUM"

Toplantıda Başbakan Binali Yıldırım'dan önce söz alan ve 878 belediye başkanıyla değerlendirme toplantısı yaptıklarını söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Erol Kaya, yapılan seçimlerde öne çıkan bir teşkilatın mensupları olduklarını belirtti. Erol Kaya, "AK Parti'nin referandum sonunda da çok önemli hizmetler yapacağına ben inanıyorum. Ezber bozan bir partinin mensuplarıyız. Değişim ülkemizin istikbali için çok önemli. Bugüne kadar gerek reformlarla ilgili gerek anayasa ile ilgili ezber bozan bir partiyiz. Bu kez hükümet sistemi komple değişiyor. Daha köklü bir değişimi konuşacağız. Türkiye yeni bir döneme ve anlayışa sürükleyecek bir halk oylaması yapacağız" diye konuştu.



"2015 RAKAMLARI OLARAK 100 MİLYARLIK KAYNAK KULLANDI"

878 belediye başkanının referandum sürecinde çalınmadık kapı bırakmayacağını belirten Kaya, "Ben onlar adına söz veriyorum. Toplam bin 397 belediyemiz var. Belediyelerimiz 2015 rakamları olarak 100 milyarlık kaynak kullandı. Bu kaynaklar AK Partili belediyelerine ne kattı diye bakarsak. 2002 yılında 3.1 milyar merkezi kaynak olarak gönderildi. 2015 yılında 15 milyar. Tam 5 kat artmış durumda. Ben Başbakanımıza teşekkür etmek istiyorum. Bu yetmez daha fazlasını da istiyoruz der gibi belediye başkanlarımız" dedi.

Belediye başkanlarının 15 Temmuzda bir başarıya imza attığını belirten Erol Kaya, "15 Temmuzda darbeye karşı iş makineleriyle müthiş bir performansa imza attılar. Ben belediye bakanlarını tebrik ediyorum. Şehirleşmeye baktığımızda 1994 yılı öncesini hatırladığımızda maskelerin dağıtıldığı, çöplerin atılmadığı bir şehirleşmeden bahsediyoruz. Bu durum kurucu üyemiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul belediye başkanlığıyla değişti. Başkanlıkta bir çığır açtı. Başladığımız süreci 2004 yılında 'yerel kalkınma başlıyor' diye başladık. 2009 yılında 'Markalaşmış şehirler' diye devam ettik yola. Dünyadaki diğer şehirlerle başa baş yarışacak duruma geldik. Fiziki olarak şehirlerin her noktasına temas etmemiz lazım" ifadelerini kullandı.



DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU: "GEÇEN SENE YÜZDE 48 ARTAN UKRAYNA SAYISI BU SAYEDE 1,5 MİLYONA ULAŞACAK"

Antalya'nın nasıl bir cazibe merkezi olduğunu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in anlattığını ifade eden Dış İşleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Antalya'daki başarının sırrı şuydu. Antalya büyükşehir belediyemiz ilçe belediyelerle beraber, Ankara'nın verdiği imkanlarını birleştirerek Antalya'ya hizmet etmeye çalışıyoruz. Türkiye'mizin her yerinin kalkındığını gördüğümüz için gurur duyuyoruz. Biz de büyük Türkiye'ye yakışır çok büyük bir dış politika izlemeye çalışıyoruz. Daha 10 gün önce bir Afrika turuna çıktık, sonra Latin Amerika turuna çıktık, döner dönmez de Avrupa ile görüşmelerimizi yoğunlaştırdık. Bir taraftan Ankara'da başkanlar, cumhurbaşkanları, bakanlar, uluslararası örgütlerin temsilcileri. Dün BM sekreteri ilk ziyaretini ilk defa göreve geldikten sonra Türkiye'ye yaptı. Bunlar bir tesadüf değildir. Önümüzdeki hafa da yoğun bir diplomasi içinde olacağız. İlk olarak cumhurbaşkanımı ile Bahreyn, Suudi Arabistan ve Katar'a gideceğiz. Daha sonra Başbakanımız ABD başkan yardımcısıyla görüşecek. Bu dış politikayı güçlü Türkiye sayesinde yapıyoruz. Ülkemizdeki turist sayısının artmasından destek görüyoruz. Sizlerin de dış politikanın en önemli unsuru olan insani yardımların katkısını çok görüyoruz. Vizelerin kalkması ve pasaportların kalkması için yoğun çaba harcıyoruz Ukrayna ile pasaporta ihtiyaç duymadan seyahat için mutabıka vardık. Geçen sene yüzde 48 artan Ukrayna sayısı bu sayede 1,5 milyona ulaşacak demektir bir yıl içinde. Bunları şehirlerimizin kalkınması için yapıyoruz. Turizmin önündeki engelleri kaldırmak için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.



MENDERES TÜREL: "ÜLKEMİZDE 600 5 YILDIZLI TESİSİN 400'ÜNE SAHİP OLAN BİR ŞEHİR ANTALYA"

Başbakan, bakanlar ve belediye başkanları ağırladıkları için mutlu olduklarını ifade eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, "Başbakanımızı belediye başkanlarıyla beraber ağırlıyor olmak benim için gurur verici. Biz belediyeciliği başta sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve daha sonra bugün bu salonda bulunan Başbakanımız ve duayen başkanlarımızdan öğrendik. Türkiye'nin her yeri güzel ancak Antalya'nın güzelliği bir başka. Dünya'da 5 yıldızlı tesis anlamında Çin birinci sırada. Çin'in ardından ikinci büyük ülkeyiz. Ülkemizde 600 5 yıldızlı tesisin 400'üne sahip olan bir şehir Antalya. Ülkemize gelen turistlerden yarısından fazlası Antalya'ya geliyor. Geçen sene gördük ki turizmde biz durduğumuzda, Antalya durduğunda bütün Türkiye etkileniyor. Bu sebeple kruvaziyer liman, yat limanıyla turizme ve ticarete yeni bir soluk getirmek istiyoruz. İnşallah 2023'e metro ve hızlı tren projesiyle gireceğiz. Asıl hizmeti ve kalkınmayı o zaman göreceğiz. Bütün bunlar Ak Parti'nin kalkınma, yerel yönetimlerdeki başarısını çarpıcı neticeleridir. Ak Partili belediyelerde sosyal belediyecilik zirveye çıktı. Şimdi de geçiş sürecindeyiz. Dünya değişiyor, teknoloji değişiyor. 16 Nisan ülkemiz için bir dönüm noktası olacak ve gerçek demokrasinin yolu açılacak" dedi.

Değerlendirme ve İstişare Toplantısı'na AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, AK Parti Antalya Milletvekilleri, AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve 878 belediyenin başkanları katıldı.

