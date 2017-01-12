12.01.2017 23:02 CHP erken seçim istedi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 'CHP gelecek bir erken seçim kararına Cumhuriyet Halk Partisi tam destek veriyor' dedi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "CHP gelecek bir erken seçim kararına Cumhuriyet Halk Partisi tam destek veriyor" dedi.

TBMM Genel Kurulunda anayasa değişikliği teklifi görüşmeleri devam ediyor. CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, erken seçim kararının hemen alınması gerektiğini söyledi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de yaptığı açıklamada,

"Sayın Genel Başkanımızın varlığında, Genel Başkanımızın talimatlarıyla, bugün böyle bir rejim değişikliğine kalkışmaktansa, bugün akşam gelecek bir erken seçim kararına Cumhuriyet Halk Partisi tam destek veriyor" dedi.

(Ahmet Umur Öztürk /İHA)

