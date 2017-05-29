CHP Diyarbakır'da ilk defa iftar çadırı açtı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Sayın, Cumhuriyet tarihinde ilk defa Diyarbakır'da iftar çadırı kurduklarını belirterek, 'Çok olumlu ve hayretle karşılayanlar var, sevinenler var. Biz sadece sosyal demokrat kimliğimizin gereğini yapıyoruz' dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Sayın, Cumhuriyet tarihinde ilk defa Diyarbakır'da iftar çadırı kurduklarını belirterek, "Çok olumlu ve hayretle karşılayanlar var, sevinenler var. Biz sadece sosyal demokrat kimliğimizin gereğini yapıyoruz" dedi.

Merkez Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi Batıkent Meydanı'nda CHP tarafından bin kişilik iftar çadırı kuruldu. Ramazan ayı boyunca her gün bin kişiye iftar yemeği verilecek şekilde düzenlenen alana gelen vatandaşlar, iftar öncesi okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi. Cumhuriyet tarihinde ilk defa Diyarbakır'da iftar çadırı açıldığını vurgulayan CHP İl Başkanı Mehmet Sayın, "Başta Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Haznedar'ın büyük katkıları ile oldu. İlk defa CHP'nin böyle bir çalışması olmuştur. İl örgütümüzle oturduk konuştuk, Diyarbakır'da olmayan bir şeyi yapmak istedik. Daha önce Sur'da savaştan kaçan halkımıza 5 ay boyunca yemek dağıttık. İftar çadırını böyle barış ortamında, huzur ortamında, Ramazan ayında açmanın hem bizim açımızdan hem halkımız açısından onur verici olduğunu düşünüyorum. Bu bizim kendi projemiz. Buna benzer projelerimizi de ileride gerçekleştireceğiz. Çadırı görünce çok olumlu karşılayanlar var, hayretle karşılayanlar var. Sevinenler var. Biz sadece sosyal demokrat kimliğimizin gereğini yapıyoruz. Bizim tek amacımız bu. Yüzde 99'u Müslüman olan bir ülkeyiz. İnançlı insanlarız" diye konuştu.



"ALEVİLER VE HRİSTİYANLAR İÇİN DE ETKİNLİK YAPABİLİRİZ"

Din, dil, ırk ayrımı yapmadıklarını ifade eden Sayın, "İnsan gözüyle bakıyoruz. Muharrem ayında Aleviler için de etkinlik yapabiliriz, Hristiyanların da bir etkinliği olur, onları da yapabiliriz. Bizim için hiçbir ayrım yok. Bir aksilik olmazsa iftar çadırımıza genel başkanımız da gelecek" diye konuştu.

Çadıra iftarını açmaya gelen Ahmet Memiş, hangi partinin iftar çadırı açtığının önemli olmadığını dile getirerek, "Asıl önemli olan insanlara nasıl değer verdiği, nasıl saygı gösterdiğidir. Yoksa bu ülke hiçbir zaman ilerlemez, hep geri gider" dedi.

(Emrah Kızıl / İHA)