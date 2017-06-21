CHP'den şok açıklama : Gök kubbeyi dar ederiz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) MYK'sı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında "Adelet yürüyüşü"nün devam ettiği Danişmentler Mevkii'nde yapıldı.

MYK sonrası CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'dan zehir zemberek bir açıklama geldi. Tezcan "Genel Başkanımıza yönelik atılacak herhangi bir adımda o zaman da söyledik. Şimdi de söylüyoruz gök kubbeyi dar ederiz." dedi.

CHP bu haftaki grup toplantısı gibi MYK'yı da yolda yaptı. Yürüyüşün 7. gününde Danişment mevkiinde CHP MYK üyeleri ile toplantı yapıldı. Toplantıdan sonra ise Genel Başkan yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'dan zehir zemberek mesajlar geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın CHP'nin başlattığı "Adelet yürüyüşü"ne ilişkin açıklamalarına değinen Tezcan sözlerini şöyle sürdürdü:

- "Bu davada MİT tırları davasında yargılama devam ederken 'hesabını verecekler ben arkasını bırakamayacağım' diyen kendisi değil mi? Bu yargıya müdahale değil mi? Yürüyüş başladı rahatsız oldular. Sayın Genel Başkanımızı tehdit etmeye başladı. Tehdit ederken de savcılara da talimat veriyor. Vermedi mi? 'Bir gün seni de aynı savcılar çağırabilir' diyor.

TEHDİDİNE PABUÇ BIRAKMAYACAĞIZ

Aslında biz biliyor, okuyoruz. 'Sen yürümekten vazgeç git evinde otur.' deniyor. Oturmayacağız. Tehdidine pabuç bırakmayacağız. Savcılara, çağırın Kemal Kılıçdaroğlu'nu Türkiye'de mazlumların sesi kalmasın diyor.

GÖK KUBBEYİ DAR EDERİZ

-Bırakın çağırmayı Genel Başkanımıza yönelik atılacak herhangi bir adımda o zaman da söyledik. Şimdi de söylüyoruz gök kubbeyi dar ederiz. Gök kubbeyi dar ederiz o kadar kolay değil.

"SAYIN GENEL BAŞKANIMIZ, SAYIN BİNALİ BEYE DE LAZIM...'

Başbakan Binali Yıldırım'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerini değerlendirmesi istenen Tezcan, şunları söyledi;

-"Karikatür, mizah zamanı değil. Sayın Başbakan bu konuda kendisini bir hayli karikatürize edecek malzemeler verme konusunda derin yetenekleri var. Söylediği bir şey doğru Sayın Genel Başkanımız, sayın Binali beye de lazım. Adalet ve Kalkınma Partililere de lazım. Çünkü öyle bir adalet Türkiye'ye lazım. Yarattıkları adaletsizlikte bir gün kendileri de boğulacaklar. O yüzden Genel Başkanımızın yürüyüşü aslında onlar için, torunlularının da adaletli bir Türkiye'de yaşaması için başlatılmış bir yürütüştür" .