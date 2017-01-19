Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
CHP'den MHP'yi çok kızdıracak açıklama!
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

CHP'den MHP'yi çok kızdıracak açıklama!

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel MHP'yi çok kızdıracak bir iddiada bulundu. Özel,'Başbakan, MHP'li milletvekillerine ve MHP Grubu'na açık, siyasi rüşvet teklif etti' dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Başbakan Binali Yıldırım'ın, anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri sürerken, "MHP'li milletvekillerine ve MHP Grubu'na açık, siyasi rüşvet teklif ettiğini" iddia ederek, "MHP'li milletvekilleri kendilerine açıktan rüşvet teklif edilmesine, şantaj yapılmasına, baskı kurulmasına katlanacak karakterde değildir." dedi. 

Özel, anayasa değişiklik teklifinin TBMM Genel Kurulundaki görüşmelerine ilişkin Mecliste açıklamalarda bulundu.

KAMERALARLA TESPİT ETTİK

İkinci turun ilk gününde, ilk turda olduğu gibi gizli oylamanın ihlal edilmesinin ve anayasa ile içtüzüğün açıkça çiğnenmesinin bir kez daha ortaya çıktığını savunan Özel, kameralarla, tarih ve saati kaydeden fotoğraf makinalarıyla gizli oylamanın açık yapıldığını tespit ettiklerini söyledi.

CHP'Lİ ÜYEYE İZİN VERMEDİLER

Özel, 7. turda, oy kullanan milletvekillerine pulları teslim eden katip üyelerden birinin, "pul verdiğim kişilerin tamamına yakını", birinin "çoğunluğu", diğerinin ise "yarından fazlası aldığı pulları birine göstererek dışarıda koyuyor, kabine girmiyor" diyerek şerh düştüklerini belirtti. Özel, sayımda görevli CHP'li katip üyenin de şerh düşmek istemesine izin verilmediğini, bugün de TBMM Başkanlığına resmi olarak verdiklerini anlattı.

BAŞBAKAN MHP'YE RÜŞVET TEKLİF ETTİ

Özel'e, "Başkanlık döneminde bakanlar dışarıdan atanırken MHP'ye yakın, MHP'li bakanlar atanabilir" açıklaması da soruldu.

Anayasa görüşmelerinin, liderlerin katılımıyla, iktidar partisi grubunun anlık, çavuşlarla, gözlemcilerle denetimiyle, zaman zaman tehdit, şantaj, en sonunda da rüşvet teklifleriyle devam ettiğini ileri süren Özel, Yıldırım'ın, görüşmeler devam ederken, MHP'li milletvekillerine ve MHP Grubu'na açık, siyasi rüşvet teklif ettiğini iddia etti.

BU AÇIKÇA BİR RÜŞVET TEKLİFİ

CHP Grup Başkanvekili Özel, sözlerini şöyle tamamladı: "İddia edilen gizli anlaşma, gizli iş birliği sözlerinin pekiştirebilecek ama eşzamanlı olarak görüşmeler sırasında bir Başbakan'dan, bir siyasi parti grubuna, milletvekillerine açıkça siyasi rüşvet teklifidir. Ve kendilerini inkardır. 'Koalisyonlar bitecek' diyorlardı. Şimdiden koalisyon ortağı arayışında.

O YETKİYE HAKARETTİR

Şimdiden koalisyonu seçim sonrası değil öne çekme, hatta rejimi değiştirirken siyasi rüşvet teklif ederek, rejim değişikliğine koalisyon ortağı aramasındadır. MHP'li milletvekillerini, belli hassasiyetleriyle tanırım. Kendilerine, inandıkları değerlere, milletten aldıkları yetkiye hakaret edilmesine, kendilerine açıktan rüşvet teklif edilmesine, şantaj yapılmasına, baskı kurulmasına katlanacak karakterde milletvekili değiller. Önemli bir kısmı değil.

TERSİNE DÖNECEĞİNE İNANIYORUM

O yüzden bu tip işlerin tersine tepeceğine, belki birazdan, belki son oylamada, ama bir şekilde bu işin tersine döneceğine inanıyorum. MHP'li milletvekilleri siyasi rüşveti kabul edecek, buna karşılık tutum değiştirecek veya değiştirmeyi düşündüğü tutumu, bu rüşvetten sonra farklılaştırmayacak zihniyette insanlar değillerdir. Yapılan siyasi etiğe uygun değil."


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Bahçeli: Kampanyamızı evet üzerine kuracağız
CHP'den MHP'yi çok kızdıracak açıklama!
HSYK kararnamesi görev yeri değişen savcıların tam listesi
Beşiktaş Darıca Gençlerbirliği maçı CANLI ANLATIM
İstanbul hava durumu kar geliyor işte o tarih!
PFDK'dan Aziz Yıldırım'a ağır ceza
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Selahattin Demirtaş beraat etti!
Selahattin Demirtaş beraat etti!
Okmeydanı'nda hareketli anlar! Operasyon başladı
Okmeydanı'nda hareketli anlar! Operasyon başladı
3 kadın, Reina canisine ödül olarak gönderilmiş!
3 kadın, Reina canisine ödül olarak gönderilmiş!
Merkez Bankası oyunu bozuyor!
Merkez Bankası oyunu bozuyor!
İstanbul hava durumu kar geliyor işte o tarih!
İstanbul hava durumu kar geliyor işte o tarih!
Reina katliamcısı: Onlar kafir olduğu için oraya saldırdım
Reina katliamcısı: Onlar kafir olduğu için oraya saldırdım
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Bahçeli: Kampanyamızı evet üzerine kuracağız
Bahçeli: Kampanyamızı evet üzerine kuracağız
CHP'den MHP'yi çok kızdıracak açıklama!
CHP'den MHP'yi çok kızdıracak açıklama!
HSYK kararnamesi görev yeri değişen savcıların tam listesi
HSYK kararnamesi görev yeri değişen savcıların tam listesi
Beşiktaş Darıca Gençlerbirliği maçı CANLI ANLATIM
Beşiktaş Darıca Gençlerbirliği maçı CANLI ANLATIM
İstanbul hava durumu kar geliyor işte o tarih!
İstanbul hava durumu kar geliyor işte o tarih!
PFDK'dan Aziz Yıldırım'a ağır ceza
PFDK'dan Aziz Yıldırım'a ağır ceza
Merkez Bankası'ndan Dolar tahmini!
Merkez Bankası'ndan Dolar tahmini!
Başbakan Yıldırım'dan Trump'a çağrı
Başbakan Yıldırım'dan Trump'a çağrı
Selahattin Demirtaş beraat etti!
Selahattin Demirtaş beraat etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'ya rest!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'ya rest!
Erdoğan'ı çok kızdıran olay: Ey kaymakam sen kendini ne sanıyorsun!
Erdoğan'ı çok kızdıran olay: Ey kaymakam sen kendini ne sanıyorsun!
Barack Obama'dan İsrail'e Filistin tepkisi!
Barack Obama'dan İsrail'e Filistin tepkisi!

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English