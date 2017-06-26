CHP'den MHP'ye bayram ziyareti

CHP heyeti, MHP'ye bayram ziyaretinde bulundu. CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, CHP Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi Suzan Şahin Dudu, CHP Gençlik Kolları MYK üyesi Kemal Güneri'den oluşan CHP heyeti, Ramazan Bayramı dolayısıyla MHP Genel Merkezi'ne ziyarette bulundu. CHP heyetini, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, MHP Ankara Milletvekili Mustafa Mit ve MHP MYK üyesi Sultan Gündüz karşıladı. (Zeynep Babacan - Emre Yüzügüldü / İHA)
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