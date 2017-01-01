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CHP'den ilk açıklama !
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CHP'den ilk açıklama !

CHP Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi, İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin, 'Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Bu yası hepimizin tutması gerekiyor. Tüm toplumu birleştirmesi gereken bu yası hepimiz tutarsak terörü yeneriz' dedi.

CHP Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi, İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin, "Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Bu yası hepimizin tutması gerekiyor. Tüm toplumu birleştirmesi gereken bu yası hepimiz tutarsak terörü yeneriz" dedi.
CHP Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi yeni yılın ilk saatlerinde Beşiktaş Ortaköy'de silahlı terör saldırısının gerçekleştiği gece kulübüne gelerek incelemelerde bulundu. Yetkililerden olayla ilgili bilgi alan Hamzaçebi, çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hamzaçebi, "39 insan hayatını kaybetti. 65 yaralı var. 4 yaralının durumu ciddi. Henüz tabi bu acımasız, vahşi olayı hangi örgütün veya kimin gerçekleştirdiği konusunda bir açıklama bir belirleme yok. Ancak ilk kez terör örgütü ya da örgütleri bu olayı planlayanlar, gerçekleştirenler farklı bir yöntem kullanıyorlar. Bugüne kadar bombalı araç ya da canlı bomba şeklinde bunları kullanmak suretiyle yapılan terör eylemleri dün gece itibariyle burada çok farklı bir yönteme bürünmüş durumda. Silahlı ve Noel Baba kılığına girmiş kişi belki de kişiler yılbaşı kutlamasını yapan bir gruba hedef alıyor. Tabi ilk kez şöyle bir farklılık da ortaya çıkıyor. Yaşam tarzını hedef alan bir terör saldırısı söz konusudur. Bu çok acı bir olaydır. En az bu vahşetin acısı kadar bu da acı bir olaydır. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Bu yası hepimizin tutması gerekiyor. Tüm toplumu birleştirmesi gereken bu yası hepimiz tutarsak terörü yeneriz" şeklinde konuştu.

"DİLERİM Kİ BU SON OLSUN"
Olay yerinde yetkililerin delil toplama çalışmasının devam ettiğini söyleyen Hamzaçebi, "Olay yerinde yetkililer delil tespitini yapıyorlar. Tespit yaptıkları için biz sadece arkadaşları izledik. Olay yerine baktım, tabi o vahşetin izlerini orada görüyorsunuz. O kutlamayı yapan topluluğun bulunduğu yerde büyük bir dağınıklık var. Silahın ateşin oradaki izleri var. Yetkililer delil topluyor şu anda. Dilerim ki bu terör olayı son olsun. Türkiye devleti bu terör olaylarını yenecek, önleyecek güçtedir. Devletin bu gücü göstermesi lazım" ifadelerini kullandı.
(Tugay Saday / İHA)
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