CHP'den erken seçim resti!

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, yeni anayasa görüşmeleri sırasında gündeme gelen erken seçim tehdidinin normal olmadığını söyleyerek, bununla sonuç almayanları kınıyorum diye konuştu. Baykal'ın bu konuşmasının ardından söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, erken seçim çağrısı yaptı.

TBMM Genel Kurulu'nda yeni anayasanın 7. madde görüşmelerinde erken seçim tartışması yaşandı.

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, grubu adına yaptığı konuşmada hükümetin getirdiği anayasa teklifini eleştirerek, sistem değişikliği uyarısında bulundu.

MHP lideri Bahçeli'nin dün akşam getirdiği erken seçim çıkışını da değerlendiren Baykal, bu sözlere yüklenerek bu tür çıkışlarla milletvekillerinin tehdit edildiğini iddia etti. Baykal, yeni anayasa teklifinin taraflarının erken seçim tehdidiyle sonuç almaya çalıştığını ileri sürerek "Erken seçim tehdidiyle sonuç almaya çalışanları kınıyorum" diye konuştu.

CHP'DEN ERKEN SEÇİM RESTİ

CHP'li Baykal'ın bu konuşmasının ardından söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla konuştuğunu söyleyerek, erken seçim çağrısı yaptı. Özel, bu tehdidi getirenlere hodri meydan diyoruz diyerek yapmayanlar namert diye konuştu.