CHP'den 'Erdoğan-Trump görüşmesi' yorumu

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı görüşmeye ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanının bu görüşmede Türkiye lehine elde ettiği sonuçları büyük bir merakla bekliyoruz" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Toplantısı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirildi. MYK'nın gündemini ise Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Tezcan düzenlediği basın toplantısında paylaştı. Olağanüstü Hal (OHAL) rejiminin ilan edilmesinden bu yana 10 ay geçtiğini belirten Tezcan, "Bu 10 ay içerisinde başlangıçta hızla normalleşmeye döneceklerini ifade etmiş olmasına rağmen iktidar çevrelerinin Türkiye'de anormal durumun olağanüstü durumun yerleşmeye başladığını görüyoruz. Türkiye her geçen gün daha da anormalleşiyor. İktidar OHAL rejiminin tadını almış, bundan bir türlü vazgeçemiyor. OHAL şartları altında toplum büyük bir baskı altında yönetiliyor. OHAL'in derhal kaldırılması gerekir. Türkiye temel problemlerini çözmek istiyorsa öncelikle hızla normalleşmek zorundadır. OHAL şartları altında Türkiye hiçbir problemini çözemez. Bugüne kadar da OHAL'in Türkiye'de bırakın temel problemleri çözmeyi tam tersine problemleri büyüttüğü açıkça görülmüştür. OHAL darbenin siyasi ayağını ortaya çıkarma girişimlerini örtme aracına dönüşmüştür. OHAL'in darbenin siyasi ayağını gizleme aracı olarak kullanılmaktadır" diye konuştu.



"BİR AN ÖNCE OHAL KALDIRILMALI"

Tezcan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Aradan 10 ay geçti OHAL İnceleme Komisyonu kurulmasına ilişkin OHAL Kanun Hükmünde Kararnamesi (KHK) Ocak ayında yayınlanmıştı. Görev süresi iki yıl olması planlanıyordu. Üzerinden 4 ay geçti, daha dün itibariyle OHAL İnceleme Komisyonunun Başkanı ve 7 üyesi tayin edilebildi. Komisyon daha kurulmadan önce neredeyse görev yapması için öngörülen sürenin dörtte birini tamamladı. Bu bile OHAL İnceleme Komisyonunun aslında mağduriyetleri incelemek için değil, mağduriyetlerin yargı önünde incelenmesini geciktirmek için kurulduğunun çok açık bir kanıtıdır. Bu komisyon yargı denetimini öteleme ve erteleme aracı olarak kullanılmaktadır. Bunun için oluşturulmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisince oluşturulan Darbe Girişimini İnceleme Komisyonu hala raporunu sunamadı. Komisyonun raporunu sunması özel olarak başta Sayın Erdoğan olmak üzere iktidar tarafından engelleniyor. Merak ediyoruz komisyonun çalışması niye engellendi. Sayın Cumhurbaşkanı bundan 8 ay önce 'At izi it izine karıştı' demişti. Bu mesele 'At izi it izine karıştı' diyerek, geçiştirebilecek basitlikte bir mesele değildir. Unutulmasın ki bu izlerin arasında kaybolan hayatlar var. İnsanlık dramı var. Bir an önce OHAL kaldırılmalı ve derhal normalleşip yaraları sarmak zorundayız."



"BU TABLODA YENİ BİR PARALEL DEVLET YAPISI OLUŞTURULMAKTADIR"

"Mühürsüz anayasaya dayalı kurumlar gayri meşru bir biçimde oluşturulmaya çalışılıyor" diyen Tezcan, "Hakimler ve Savcılar Kurulundan bahsediyorum. Dün TBMM, mühürsüz seçimin gayri meşru sonuçları üzerinde HSK'ya 7 üyeyi TBMM'de seçti. Biz bu mühürsüz seçimin gayri meşru zemini üzerinde yapılan kaçak inşaata ortak olmadık, olmayacağız da. O nedenle TBMM'de oy kullanmadık. Görüyoruz ki ortaya çıkan tablo yargıda yeni bir cemaat siyaset ittifakı oluşturulmaktadır. Bu tabloda yeni bir paralel devlet yapısı oluşturulmaktadır. Türkiye'de dün iktidar cemaat ittifakıyla ülkeyi paralel devlet yapısına teslim eden AK Parti anlayışı bugün aynı şekilde yine yargıda bir yeni paralel yapı oluşturma girişimi içerisindedir. Görülüyor ki huylu huyundan vazgeçmiyor. Yargı bir kere daha cemaatlerin ve siyasetin ittifakına teslim ediliyor. Bunun sonuçlarının yakın tarihimizde gördük 15 Temmuz'da. Bunun sonuçlarının önümüzdeki günlerde nereye götüreceğini düşünmek bile istemiyoruz" ifadelerini kullandı.



"TEK ADAM REJİMİNİN TAŞIYICI KOLONU OLANLARIN CHP'YE SÖYLEYEBİLECEKLERİ HİÇBİR SÖZLERİ OLAMAZ"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dünkü grup toplantısında CHP'ye yönelik 'CHP'nin HDP'ye fahri sözcülük yapıp Kandil'e göz kırptığı' yönündeki eleştirilerinin hatırlatılması üzerine Tezcan, "Tek adam rejiminin taşıyıcı kolonu olanların CHP'ye söyleyebilecekleri hiçbir sözleri olamaz" cevabını verdi.

MYK'da değişiklikler olabileceğine yönelik iddiaların sorulması üzerine Tezcan, "Hayır böyle bir havada yok, tablo da yok" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun Ankara'daki 19 Mayıs yürüyüşüne katılıp katılmayacağı sorusuna cevap veren Tezcan, "Sayın Genel Başkanımızın 19 Mayıs kutlamasına katılması bir program dahilinde düzenleme yapacak. İstanbul'da programlar var. Ankara'da var. Ona göre programını şekillendirecek. Henüz netleşmedi" şeklinde konuştu.

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın açlık grevinin devam ettiği buna yönelik partinin yeni bir girişiminin olup olmayacağı sorusu üzerine Tezcan, şunları kaydetti:

"Açlık grevleriyle ilgili başından beri soruna insani açıdan yaklaşıyoruz. Sayın Genel Başkanımızın çağrılarına henüz bir yanıt gelmedi. Bir insanın hayatı her şeyin üzerindedir. Açlık grevlerini sona erdirecek ortak girişimlerin oluşturulabilmesinde yarar olduğunu düşünüyoruz. Açlık grevini yapanlarında bir an önce buna son vermelerini arzu ediyoruz."



"TÜRKİYE LEHİNE ELDE ETTİĞİ SONUÇLARI BÜYÜK BİR MERAKLA BEKLİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump ile görüşmesinin hatırlatılması üzerine Tezcan, "Biz her şeyden önce Türkiye'nin milli çıkarlarına önem veriyoruz. Ülkemizin, milletimizin çıkarları her şeyin üzerindedir. Uluslararası ilişkilerde de Türkiye'nin yararına olan adımların atılmasını her zaman arzu eder bekleriz. Sayın Cumhurbaşkanının Sayın Trump'la görüşmesinin ayrıntıları henüz paylaşılmadı. Yavaş yavaş düşüyor. Sayın Cumhurbaşkanının bu görüşmede, Türkiye lehine elde ettiği sonuçları büyük bir merakla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



AK PARTİ KONGRESİNE PARTİ GENEL SEKRETERİ KAMİL OKYAY SINDIR KATILACAK

Tezcan, hafta sonu gerçekleştirilecek AK Parti Kongresine CHP'yi temsilen kimin katılacağı sorusu üzerine, bir değişiklik olmazsa Parti Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır'ın gideceğini bildirdi. Tezcan, şöyle konuştu:

"Nezaket kuralıdır. AK Parti Kongresinde bulunacak. Partili cumhurbaşkanı milletle cumhurbaşkanı arasında ciddi bir kopuşa neden olur demiştik. Gönül bağı kopar milletle cumhurbaşkanı arasında. Biz Sayın Erdoğan parti üyesi olduktan sonra parti üyesi çerçevesinde nezaket ilişkilerini ve protokol kurallarını uygulayacağımızı söyledik öyle davranıyoruz. Parti genel başkanı olduğu zaman da bir partinin genel başkanı ölçüsünde nezaket ve protokol kuralları çerçevesinde hareket edeceğiz."

(Pelin Üzek / İHA)