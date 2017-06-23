CHP'den Enis Berberoğlu için yeni hamle!

Kılıçdaroğlu'nun 9 gün önce Güvenpark'tan İstanbul'a başlattığı yürüyüş sürüyor. "Yaptığımız yürüyüş kutsal bir yürüyüştür. 80 milyonu ilgilendiren bir olaydır" diyen Kılıçdaroğlu Enis Berberoğlu için Anayasa Mahkemesi'ne başvurulacağını açıkladı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şu şekilde;

"Güzel bir güneş var. Atmosfer oldukça güzel. 9. güne biraz sonra başlayacağız. Önce Dertli'nin mezarını ziyaret edeceğiz. Bir Fatiha okuyacağız. Adalet yürüyüşümüz devam ediyor. Toplumun her kesiminden sağolsunlar vatandaşlarımız var."

"BU SABAH ENİS BERBEROĞLU'NUN AVUKATLARI AYM'YE BAŞVURACAKLAR"

"Bu sabah Enis Berberoğlu'un avukatları Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaklar. Bu da önemli bir aşama. Umuyorum adalet yerini bulmuş olur. Yaptığımız yürüyüş kutsal bir yürüyüştür. 80 milyonu ilgilendiren bir olaydır. Dolayısıyla hepinize çok teşekkür ederim."