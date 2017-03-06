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CHP'den Çavuşoğlu'na sert tepki: Adam gibi ol, Dışişleri Bakanlığı'nı yap
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CHP'den Çavuşoğlu'na sert tepki: Adam gibi ol, Dışişleri Bakanlığı'nı yap

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, bakanların Avrupa ülkelerine alınmaması üzerinden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na sert tepki gösterdi. Gök, 'Sayın Çavuşoğlu, adam gibi ol, Dışişleri Bakanlığı yap, itibarını koru Türkiye'nin. İşin bu' dedi.

Mecliste düzenlediği basın toplantısında Gök, sağlıklı bir dış politika yürütememekle eleştirdiği Çavuşoğlu'nun Almanya ve Avusturya ile yaşanan krizi yönetmek yerine CHP ile polemiğe girdiğini savundu.

'İDDİALARINI İSPAT EDECEKSİN'

Gök, şöyle konuştu: "Dış politika böyle mi yürütülür? Yürütmesi gereken hükümet ve Dışişleri Bakanı. Dışişleri Bakanı, Almanya ve Avusturya'da bu krizler yaşanırken CHP içinde DHKP-C'li milletvekilleri var diyor. Şu iftiraya, aymazlığa bakın. Sayın Çavuşoğlu bu sözünü ispat edeceksin. Seninle yargı önünde hesaplaşacağız. CHP içinde bir tek böyle bir vekil olduğunu kanıtlamak durumundasın. Seni müfteri ilan ediyoruz. Bu konuşmalar nedeniyle yargı önünde hesap vereceğin bir süreci yaşayacağını bildiriyoruz."

'İŞİN TÜRKİYE'Yİ YERLERDE SÜRÜNDÜRMEK DEĞİL'

Gök, devam etti: "Adam gibi ol, Dışişleri Bakanlığı yap, itibarını koru Türkiye'nin. İşin bu. Türkiye'yi yerlerde süründürmek değil. Sıkıştın köşeye, seni kimse dikkate almıyor. Bakanlarını Avrupa ülkelerine sokamıyorsun, sen önce bunun hesabını ver. Nasıl bu itibarı yerle bir ettin, hesabını ver. CHP'yi böyle suçlamak senin ne haddine. Böyle bir tablonun ağır hesabını vereceksin Çavuşoğlu, bundan kurtulamazsın."

GÖK'TEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ELEŞTİRİ

Öte yandan CHP Grup Başkanvekili Gök, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın referandum kampanyasında gerçek dışı beyanlarla algı yarattığını savunarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın '15 Temmuz gecesi bomba yağdıranlar bugünün hayırcıları' sözlerini anımsattı.

Gök, "Cumhurbaşkanı, başbakan, bakanlar korkuyor. Referandumdan çıkacak hayır sonucunu şimdiden görüntüledikleri için akla ziyan açıklamalar yapıyorlar. Bir cumhurbaşkanı düşünün ki ülkesinin yarısını teröristlerle iş birliği yapan konumda değerlendiriyordu. 16 Nisan'da hayır oyları yüzde elli üstüne çıktığında siz yarısı terörist dolu bir ülkenin cumhurbaşkanı mı olacaksınız? Nasıl bir aymazlık bu. Hayır diyenleri terör örgütleriyle yan yana getirerek anayasa değişikliğini farklı platforma oturtmak istiyor" dedi.

'MEHMET DİŞLİ'NİN KARDEŞİ ŞABAN DİŞLİ'YE GÖZ AT'

AK Parti yönetiminde Gülen cemaati mensuplarının bulunduğunu savunan Gök, şöyle devam etti: "Neden evet denmesi gerektiğini anlat. 'Bu toprağın uğruna ölenleri 15 Temmuz gecesi gördük' diyor. Bomba yağdıranlar bugünün hayırcıları diyorlar. Bunu cumhurbaşkanı diyor. Bomba yağdıranların akrabasını arıyorsun, Mehmet Dişli'nin kardeşi akrabası Şaban Dişli'ye bir göz at. FETÖ'den dolayı herkesi suçlayan bir ortam içinde eğer AKP genel başkan yardımcısı FETÖ iddianamesinin baş sanığı ise bu gerçekle yüzleş, sağa sola çamur atma. Gülen'i ziyaret eden milletvekillerine bak. İsterseniz ben size onların fotoğraflarını göstereyim."

'BU SÖZÜ SÖYLERKEN AYNAYA MI BAKIYORDUNUZ YOKSA GEÇMİŞ BAŞBAKANLARI MI KASTETTİNİZ?'

Başbakan Binali Yıldırım'ın Sinop mitingindeki 'Türkiye'de abidik gubidik işler oluyor ve başbakanlar ortaya çıkıyor' açıklamasına da değinen Gök, şunları söyledi: "Binali Yıldırım bu sözü kime söyledi. Kim abidik gubidik? Başbakan İsmet İnönü mü, Abdullah Gül mü, kimdir? Türkiye Cumhuriyeti'ne bu yöntemlerle başbakan olan şahıs kimdir? Başbakanın Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinden tarihi bir özür dilemesi gerekiyor. Türkiye cumhuriyeti hükümetlerinin manevi havasına hakaret etmiştir. Bunun arkasındayız. Bu soruyu gördüğümüz her yerde Binali Yıldırım'a soracağız. Siz bu sözü söylerken aynaya mı bakıyordunuz, kendinizi mi tarif ettiniz, yoksa gelmiş geçmiş diğer başbakanları mı?"

'ABİDİK GUBİDİK SÖZLERLE TÜRKİYE'Yİ YÖNETEN SİZLER VAR'

Referandumdan sonra 'terörün bitirileceği' sözünü veren Başbakan Yıldırım'ı eleştiren CHP'li Gök, "Başbakan da çığırından çıktı. Yazıklar olsun sana başbakan. Senin elinde her türü yetkin var. 16 Nisan'dan sonra terör nasıl bitecek. Terör örgütleriyle bir pazarlık içinde misiniz, nasıl bitecek terör? Böyle abidik gubidik sözlerle Türkiye'yi yöneten sizler var" dedi.

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