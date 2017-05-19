Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
CHP'den Anıtkabir'e 19 Mayıs yürüyüşü
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

CHP'den Anıtkabir'e 19 Mayıs yürüyüşü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla partisinin gençlik kollarınca düzenlenen yürüyüşe katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla partisinin gençlik kollarınca düzenlenen yürüyüşe katıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla partisinin Gençlik Kolları tarafından Kızılay'dan Anıtkabir'e kadar düzenlenen yürüyüşe katıldı. Yürüyüş esnasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Bütün engellemelere karşı 19 Mayıs'ı coşkuyla kutluyoruz. Gençlerle beraber olmaktan onlarla birlikte yürümekten son derece memnunum" şeklinde konuştu.
Sözcü Gazetesine düzenlenen operasyona tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Bu sabah aldığımız bir haber gerçekten bizi derinden yaraladı. Sözcü'ye yapılan operasyonun kabul edilemez. Sözcü'ye yapılmış operasyon Türkiye'ye yapılmış operasyondur. Medya üzerinde bu kadar baskıyı Türkiye kaldıramaz. Dolayısıyla buradan ayrıldıktan sonra İstanbul'da Sözcü'yü de ziyaret edeceğim. Onların yanında olduğumuzu her ortamda ifade ettim. Yine onların yanına giderek ifade etmeye devam edeceğim. Bütün yargı mensuplarına çağrı yapıyorum, siz adalet dağıtmakla yükümlüsünüz. Sizin bulunduğunuz makamlar kutsal makamlardır. Bu makamlar siyasi otoriteye teslim edilemez. Siyasi otoritenin sopası olmaktan vazgeçin. Türkiye'ye adalet dağıtın. Eğer siz adalet dağıtamazsanız devleti çökertirsiniz" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu, yürüyüşte gençlerin şarkılarına eşlik etti. Grup marşlar söyleyerek, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları attı. Polis yürüyüşün gerçekleştirildiği sokak ve caddelerde güvenlik önlemleri aldı. Öte yandan korteji takip etmek isteyen basın mensuplarıyla CHP'li gençler arasında arbede yaşandı.
(Pelin Üzek - Selçuk Böke - Ömer Çetin - Emre Yüzügüldü / İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
FETÖ'nün sözde D. Anadolu ve D. Karadeniz imamları tutuklandı
İstiklal'deki Final Four kavgası kamerada
Yengesine kızdı, kardeşini öldürdü
TEM'i kilitleyen kaza
Atlar bu kez güzellik için yarıştı
Güneydoğu'da 19 Mayıs kutlamaları
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Trump-Erdoğan görüşmesinden sonra ABD'den YPG ile ilgili ilk açıklama!
Trump-Erdoğan görüşmesinden sonra ABD'den YPG ile ilgili ilk açıklama!
Almanya İncirlik krizinde AWACS'ları gündeme getirdi
Almanya İncirlik krizinde AWACS'ları gündeme getirdi
Başbakan Erdoğan'dan yerli otomobil mesajı
Başbakan Erdoğan'dan yerli otomobil mesajı
Emlak Bankası yeniden faaliyete geçiyor
Emlak Bankası yeniden faaliyete geçiyor
ABD Suriye'de Esad güçlerini vurdu
ABD Suriye'de Esad güçlerini vurdu
Alman sismolog: En az 7 büyüklüğünde deprem!
Alman sismolog: En az 7 büyüklüğünde deprem!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
FETÖ'nün sözde D. Anadolu ve D. Karadeniz imamları tutuklandı
FETÖ'nün sözde D. Anadolu ve D. Karadeniz imamları tutuklandı
İstiklal'deki Final Four kavgası kamerada
İstiklal'deki Final Four kavgası kamerada
Yengesine kızdı, kardeşini öldürdü
Yengesine kızdı, kardeşini öldürdü
TEM'i kilitleyen kaza
TEM'i kilitleyen kaza
Atlar bu kez güzellik için yarıştı
Atlar bu kez güzellik için yarıştı
Güneydoğu'da 19 Mayıs kutlamaları
Güneydoğu'da 19 Mayıs kutlamaları
Payidar Tüfekcioğlu'na veda
Payidar Tüfekcioğlu'na veda
Erdoğan 'vururuz' dedi! TSK harekete geçti
Erdoğan 'vururuz' dedi! TSK harekete geçti
'G.Saray'dan Cansu ile anlaştık, kadromuza 5 oyuncu katacağız'
'G.Saray'dan Cansu ile anlaştık, kadromuza 5 oyuncu katacağız'
CHP'den Anıtkabir'e 19 Mayıs yürüyüşü
CHP'den Anıtkabir'e 19 Mayıs yürüyüşü
Bu kez şehitler için kırdı
Bu kez şehitler için kırdı
Manisa'da 50 öğrenci yemekten zehirlendi
Manisa'da 50 öğrenci yemekten zehirlendi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English