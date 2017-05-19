CHP'den Anıtkabir'e 19 Mayıs yürüyüşü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla partisinin gençlik kollarınca düzenlenen yürüyüşe katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla partisinin gençlik kollarınca düzenlenen yürüyüşe katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla partisinin Gençlik Kolları tarafından Kızılay'dan Anıtkabir'e kadar düzenlenen yürüyüşe katıldı. Yürüyüş esnasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Bütün engellemelere karşı 19 Mayıs'ı coşkuyla kutluyoruz. Gençlerle beraber olmaktan onlarla birlikte yürümekten son derece memnunum" şeklinde konuştu.

Sözcü Gazetesine düzenlenen operasyona tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Bu sabah aldığımız bir haber gerçekten bizi derinden yaraladı. Sözcü'ye yapılan operasyonun kabul edilemez. Sözcü'ye yapılmış operasyon Türkiye'ye yapılmış operasyondur. Medya üzerinde bu kadar baskıyı Türkiye kaldıramaz. Dolayısıyla buradan ayrıldıktan sonra İstanbul'da Sözcü'yü de ziyaret edeceğim. Onların yanında olduğumuzu her ortamda ifade ettim. Yine onların yanına giderek ifade etmeye devam edeceğim. Bütün yargı mensuplarına çağrı yapıyorum, siz adalet dağıtmakla yükümlüsünüz. Sizin bulunduğunuz makamlar kutsal makamlardır. Bu makamlar siyasi otoriteye teslim edilemez. Siyasi otoritenin sopası olmaktan vazgeçin. Türkiye'ye adalet dağıtın. Eğer siz adalet dağıtamazsanız devleti çökertirsiniz" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, yürüyüşte gençlerin şarkılarına eşlik etti. Grup marşlar söyleyerek, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları attı. Polis yürüyüşün gerçekleştirildiği sokak ve caddelerde güvenlik önlemleri aldı. Öte yandan korteji takip etmek isteyen basın mensuplarıyla CHP'li gençler arasında arbede yaşandı.

(Pelin Üzek - Selçuk Böke - Ömer Çetin - Emre Yüzügüldü / İHA)