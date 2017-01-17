Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
CHP'den anaya değişiklik teklifine kırmızı kartlı protesto
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

CHP'den anaya değişiklik teklifine kırmızı kartlı protesto

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilleri, Meclis Genel Kurulunda kırmızı kart çıkararak anayasa değişiklik paketine tepki gösterdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilleri, Meclis Genel Kurulunda kırmızı kart çıkararak anayasa değişiklik paketine tepki gösterdi.
Genel Kurulda TBMM İdari Amiri ve CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse bir konuşma yaptı. Konuşma devam ettiği sırada ayağa kalkan CHP milletvekilleri, anayasa değişiklik paketini kırmızı kart göstererek protesto etti.
(Ahmet Umur Öztürk / İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
CHP'den anaya değişiklik teklifine kırmızı kartlı protesto
Çavuşoğlu açıkladı! YPG Astana'da yer alacak mı?
Donan gölde kırılan buzdan suya düşen inek böyle kurtarıldı
Bingöl'de 21 kişi FETÖ'den tutuklandı
Bakan Çavuşoğlu, Washington'a gidiyor
Gökçek, köpek işkencecilerini yakalattı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Reina saldırganıyla birlikte yakalanan 3 kadının sırrı ortaya çıktı
Reina saldırganıyla birlikte yakalanan 3 kadının sırrı ortaya çıktı
Reina saldırganı yakalandı! İşte ilk fotoğrafı...
Reina saldırganı yakalandı! İşte ilk fotoğrafı...
Reina saldırganı Abdulkadir Masharipov İstanbul'da yakalandı!
Reina saldırganı Abdulkadir Masharipov İstanbul'da yakalandı!
Mehmet Aslan gözaltına alındı!
Mehmet Aslan gözaltına alındı!
Osmanlıspor Beşiktaş maçı geniş özeti
Osmanlıspor Beşiktaş maçı geniş özeti
Barzani, anlaşmazlıklara son vermek için görevden ayrılıyor
Barzani, anlaşmazlıklara son vermek için görevden ayrılıyor
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
CHP'den anaya değişiklik teklifine kırmızı kartlı protesto
CHP'den anaya değişiklik teklifine kırmızı kartlı protesto
Çavuşoğlu açıkladı! YPG Astana'da yer alacak mı?
Çavuşoğlu açıkladı! YPG Astana'da yer alacak mı?
Donan gölde kırılan buzdan suya düşen inek böyle kurtarıldı
Donan gölde kırılan buzdan suya düşen inek böyle kurtarıldı
Bingöl'de 21 kişi FETÖ'den tutuklandı
Bingöl'de 21 kişi FETÖ'den tutuklandı
Bakan Çavuşoğlu, Washington'a gidiyor
Bakan Çavuşoğlu, Washington'a gidiyor
Gökçek, köpek işkencecilerini yakalattı
Gökçek, köpek işkencecilerini yakalattı
Reina saldırganının yakalandığı evden çıkanlar şaşırttı!
Reina saldırganının yakalandığı evden çıkanlar şaşırttı!
Musul'da 10 DEAŞ'lı terörist öldürüldü
Musul'da 10 DEAŞ'lı terörist öldürüldü
Borsa günü yükselişle kapattı
Borsa günü yükselişle kapattı
İzmir'de bina duvarı 3 aracın üzerine yıkıldı
İzmir'de bina duvarı 3 aracın üzerine yıkıldı
Aziz Yıldırım PFDK'ya sevk edildi
Aziz Yıldırım PFDK'ya sevk edildi
Günün özeti
Günün özeti

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English