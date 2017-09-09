09.09.2017 12:02 CHP'den 94. kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'e ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki heyet, partinin 94. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki heyet, partinin 94. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 94. kuruluş yıl dönümü kutlamalarının ilk durağı Anıtkabir oldu. Beraberindeki yönetici ve partililerle Arslanlı Yol'dan yürüyen Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün mozolesine çelenk koyarak, saygı duruşunda bulundu. Anıtkabir Özel Defteri'ni de imzalayan Genel Başkan Kılıçdaroğlu, deftere şunları yazdı:

"Sayın Genel Başkanım. Devrimlerinizin ve Cumhuriyetimizin yılmaz savunucusu olan arkadaşlarımız ile birlikte huzurunuzdayız. Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte iki büyük eserinizden biri olarak nitelendirdiğiniz Cumhuriyet Halk Partisi'nin 94. kuruluş yıl dönümünde sizi bir kez daha şükranla anıyor, aziz hatıranız önünde saygı ile eğiliyoruz. İlke ve devrimleriniz dün olduğu gibi bugün de yolumuzu aydınlatmakta özgürlük, adalet ve huzur içerisinde yaşamak isteyen dünyadaki tüm mazlum milletlere ilham vermeye devam etmektedir. Karakteri istiklal ve hürriyet olan bizler mazlumların güvencesi, adaletsizliğe uğrayanların gür sesi olarak gösterdiğiniz çağdaş uygarlık hedefinde ilelebet yürüyeceğiz. Ruhun şad olsun."

Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler daha sonra 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kabrine de çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu. Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'den ayrılırken sohbet ettiği vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

(Ömer Çetin/İHA)

