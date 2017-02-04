CHP'de son dakika Elif Doğan Türkmen istifa etti

Fatura tartışması ile gündeme gelen CHP'li Elif Doğan Türkmen gelen son dakika haberine göre Meclis Divan üyeliğinden istifa etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasını istediği Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in TBMM divan üyeliğinden istifa ettiği bildirildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1.2 milyonluk liralık iletişim harcamasıyla gündeme gelen Adana Milletvekili Elif Türkmen'in, Meclis Başkanlık Divanı'ndan istifasını istemişti.

Meclis tarafından ödenen 2016 iletişim giderlerinin ortaya çıkmasıyla, Türkmen'in iletişim harcamaları tartışma konusu olmuş, bu durum CHP yönetiminde de rahatsızlık yaratmıştı.