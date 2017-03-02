CHP bundan sonra böyle diyecek: Sayın Cumhurbaşkanı...

Toplantıda, milletvekillerine bilgi notları da dağıtıldı. Hürriyet'in haberine göre; bilgi notlarında ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' yerine ‘Başkanlık sistemi' denilmesi önerilirken, ‘diktatör, padişah, hükümdar' ifadeleri yerine otoriteyi vurgulamak için ‘Tek adam' denilmesi önerildi.

SAYIN CUMHURBAŞKANI DİYECEKLER

‘Erdoğan' veya ‘Tayyip' yerine saygıyı dile getirmek amacıyla ‘Sayın Cumhurbaşkanı' hitabının kullanılması istendi.

Aidiyet kavramını öne çıkarmak için ‘yurttaş' yerine ‘millet'; ‘halk' yerine ‘Bizim insanımız' kelimelerinin kullanılması tavsiye edildi.