'CHP bu süreçte bir kez bile görevini yerine getirmemiştir'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ana muhalefet partisi bu süreçte bir kez daha bir kez bile görevini yerine getirmemiştir. Yönetim sistemi değişikliğine hiçbir zaman katkı vermemiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek referandum öncesi büyükşehir buluşmalarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kapsamda, Tekirdağ'a gelerek, Tekirdağ Valiliği önünde halka seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkede hiç olmaz denilen bir dönemde 15 Temmuz'da tankla, F-16'larla darbe girişimi yaşandığını hatırlatarak, "Siz ne kadar uyumlu olursanız olun meclisi bombalıyorlar" dedi.



"ŞAHADETE İNANANLAR İÇİN ÖLÜM BİR HİÇTİR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Değerli kardeşlerim sizleri hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Buradan Tekirdağ'ın tüm ilçelerindeki kardeşlerime ahde vefaları için teşekkür ediyorum. Tekirdağ'a en son 2015 Mayıs ayında ziyaret etmiştim. Tekirdağ yerinde durmuyor, yeni eserlerle büyümeye devam ediyor. Trakya bölgesinin adeta çekim merkezi, öncü şehri. Tekirdağ sadece ticaretle, tarımla değil aynı zamanda terörle mücadelede de destan yazıyor. DEAŞ'ın, PKK'ın, FETÖ'nün teröristlerine her yeri dar ediyor. Aynı şekilde 15 Temmuz'da bağımsızlıktan yana olduğunu tüm dünyaya duyurdu. O gece Tekirdağ yiğitlerinde kanı, canı emeği var. Sizlerle iftihar ediyorum. Milletimle iftihar ediyorum. Sizler göğsünüzü siper ettiniz. Size tanklar, toplar, F-16 sökmedi. Sizler çünkü bir şeye inanıyordunuz. Şehadete inananlar için ölüm bir hiçtir. Şehadete inananlar için toprak bir hiçtir" dedi.



"TEKİRDAĞ ŞEHİR HASTANESİ KAZANACAK"

"Ben bu vatan için, bu milletin istikbali için gözünü kırpmadan şehadete koşan tüm şehitlerimizi ve onların şahsında tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tekirdağ yanımızda oldukça evelallah hiç kimse bizi yolumuzdan döndüremeyecektir. Tekirdağlı yiğitlerle bu ülkeye kurulan tuzakların hepsi bozulacaktır. 762 trilyon TL olan 36 eserin ve hizmetin toplu açılışını yapıyoruz. Eğitimden, sağlığa birçok eserin resmen açılışını yapıyoruz. Adliye binaları, hastaneler, gençlik merkezi projeleri, kültür merkezi projeleri, içme suyu ve kanalizasyon projeleri, atık su arıtma tesisleri, taşkın koruma projelerini bitiriyoruz. Bütün bu adımlarla beraber yapacağımız daha çok şeyler var. En önemli adım Tekirdağ şehir hastanesi, yapacak firma belli oldu bir an önce inşaata başlayıp Tekirdağ şehir hastanesini kazanacak. Biz iş ürettik, birileri de laf üretti. Taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz. Sizler buna layıksınız. Türkiye buna layık" diye konuştu.



"GENÇLERİMİZİN ÖNÜNÜ, UFKUN AÇACAĞIZ"

Yıllarca, TBMM'nin gensorularla, güven oylamalarıyla işlemez haline getirilmeye çalışıldığına değinen Erdoğan, "Hani parlamenter sisteminiz vardı yürümedi, yürümez. Önümüzü gensorularla, güven oylarıyla kesmek istediler. Ama biz dik durduk. Biz hiçbir beşeri gücün karşısında eğilmedik, eğilmedik. Biz sadece Allah'ın huzurunda rükuda ve secdede eğiliriz. Şimdi bu hayır diyenlere soracaksınız? Neden, niye? Ne diyor biliyor musunuz gençlerimiz için hayır. Çünkü kandile 14-15-16 yaşındaki gençlerimizi, genç kızlarımızı onlar götürdü. Onlara silahlı eğitimleri onlar verdi. Sonra onları şehirlere indirip el yapımı bombalarla ölüm küstüler. Şimdi talimat veriyorlar dağdan oyumuz hayır. Unutmayın kişi sevdikleri ile beraber haşır olacaktır. Eğer hayır diyenlerle beraber olacaksan yolun açık olsun. Biz 18 yaşına indiriyoruz. Seçmeye evet dediniz biz diyoruz ki seçilmeye de evet. Avrupa da oluyor da bizde niye olmasın. Bu şekildeki uygulama dünyanın birçok ülkesinde var. Gençlerimizin önünü, ufkunu açacağız. Onlara şunu söyleyeceğiz, bak senin ecdadın fatih 21 yaşında bir çağı açtı bir çağı kapattı. Buna hazır mısın? Derslerine de çok çalışacaksın, sosyal hayatına hazırlayacaksın, buyur sana devlet yönetimi diyeceğiz. 21 yaşında CEO'lar var. Bizim çocuklarımızda olacak" dedi.



"16 AYDA BİR HÜKÜMET KURULAN BİR ÜLKEDE İSTİKRAR OLUR MU"

14 yıllık istikrar ve iktidar dönümünde gelinen noktaları özetleyen Erdoğan, "Ben sizlere inanıyorum. Öyleyse kalan 41 günde kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Hiç gevşeme yok. Çok koşacağız. Evlatlarımız çok daha modern bir ülkede yaşasın diye bu gayretleri gösteriyoruz. Ülkemiz için çalışıyor, ter döküyoruz. 23,5 milyar dolar IMF'ye borç vardı, şimdi ise sıfır. Merkez Bankası 27,5 milyar dolar döviz rezervi vardı şimdi 127 milyar dolar seviyelerinde. Nereden nereye. Artık güçlenen bir Türkiye var, lider bir Türkiye var. Önümüzdeki barikatları aşacağız. TBMM'nin yetkilileri alınıyor diyorlar, yalan. Evet alınanlar var, akşam yat sabah kalk al sana bir gensoru. Gen soruyu artık millet verecek. Şimdi biz diyoruz ki ey millet ol bu yetkiyi sen kullan. 5 yılda bir sandığa gidecek, memnunsa devam değilse hadi diyecek. Asıl sahibine devrediyoruz. Parlamento yine denetleme, soruşturma görevlerini yerine getirecek. Bu ülke de 16 ayda bir hükümet kuruldu. Şimdi 16 ay da bir hükümet kurulan bir ülkede istikrar, güven olur mu? Şimdi hem istikrar hem güven için seçimlerin 5 yılda bir yapılması için evet mi?" ifadelerini kullandı.



"CUMHURBAŞKANI DA MECLİS DE AYNI ANDA SEÇİME GİDECEK"

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarında 'tek adam' benzetmesi ile ilgili yakıştırmalarına karşılık veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tek adam istediği gibi seçime götürecek diyorlar, gene yalan. Bakın Cumhurbaşkanı seçime gitme gereği var diyorsa, aynı şekilde parlamentoda seçime gidecek. Doğru konuş ya doğru konuş bunu neden söylemiyorsun. Aynı anda her ikisinin de seçimi yapılacak. Ama yalancının mumu yatsıya kadar. Bunların ki tutmuyor" dedi.



"TERÖRÜN KÖKÜNÜ KURUTANA KADAR MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Erdoğan, 'Artık dostuna güven veren, terör örgütlerine de korku salan Türkiye var' diyerek, şunları kaydetti:

"Bütün bu adımlarla beraber derdimiz ne biliyor musunuz? Attığımız adımlarla çok daha hızlı gidelim istiyoruz. 2002'nin sonu kasım ayında 26 havalimanı vardı, şimdi 55 havalimanı var. 76 tane üniversite vardı şimdi 181, üniversitesi olmayan il kalmadı. 79 senede 6 bin 100 bölünmüş yol vardı, 14 yılda 18 bin kilometre bölünmüş yol ilave ettik. Hızlı tren çalışmaları da devam ediyor. Köprü ile Tekirdağ bir başka olacak. Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlıyoruz. Bu adımlar Türkiye'ye adeta çağ atlatıyor. Savunma sanayinde yüzde 80 dışa bağımlılıktan kurtulduk. İnsansız hava araçlarımızı kendimiz yapıyoruz. İnsansız hava araçlarımızla terörle mücadele ediyoruz. Eskiden terörle mücadele de belirli odaklardan icazet almadan hareket edilemiyordu. Şimdi izin almak yok, artık dostuna güven veren, terör örgütlerine bir korku salan Türkiye var. Nereye saklanırsa saklansınlar inlerine giriyoruz. 3 bin DEAŞ'lı, 10 bin PKK'lı, FETÖ'nün kamudaki elemanlarını tespit edip, hukuka teslim ediyoruz. İnşallah terörürün kökünü kurutana kadar bu mücadelemizi sürdüreceğiz."



"EVET YA DA HAYIR DEMEDEN ÖNCE 18 MADDEYİ OKUYUN"

Trakya Bölgesi'nde, 2002 yılından bu yana 14 milyar TL'lik yatırımların tamamlandığını hatırlatan Erdoğan, "Eğitim, ekonomi, sağlık, ulaşım, adalette 14 milyar TL'lik hizmeti Trakya'da topyekün yapıyoruz. 15 yıl boyunca bunlar balık hafızalı olduğu için bütün hizmetleri engellemeye çalıştılar. Yapılan hizmetlere mani olmak için mahkeme mahkeme dolaşan bunlar değil mi? Milletin kürsüsünü işgal edenler, kendisi kürsüye zincirle bağlayanlar bunlar değil mi? Bunlar birini ısıran diğerinin saçını yolmak isteyen değil mi? 80 milyona sesleniyorum, evet diyenleri de hayır diyenleri de dinlemeden önce 18 maddelik belgeyi okuyun. O zaman kimin doğru yanlış söylediğini açık bir şekilde göreceksiniz. Bizim hedeflerimiz var. Biz, Yunus gibi yaradılanı severiz, yaradandan ötürü şeklinde severiz" dedi.



"ŞİMDİ VİTESLERİ YÜKSELTME ZAMANI"

Dünya ülkelerinin bir değişim, dönüşüm içerisinde girdiğini ve bu değişime mutlaka Türkiye'nin de ayak uydurması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Şimdi vitesleri yükseltme zamanı, daha hızlı yürüyeceğiz, değişim sürecini kaçırırsak yarım asır geride kalırız. Bunun vebalini ödeyemeyiz. 16 Nisan halk oylamasında büyük Türkiye için her şeyi kolaylaştırıyoruz. Cumhurbaşkanlığı projesi 80 milyonun projesidir. Bunlar ikide bir tek adam diyorlar. Ben faniyim 16 Nisan'a çıkmaya garantim var mı? Biz sistem diyoruz, sistem. Bir rejim değişikliği saftasası çıkardılar. İlk önce ben karşı durdum. Tayyip Erdoğan bu ülkede baki olan bir güç gibi kendini takdim etmedi. Çünkü biz her an ölecekmiş gibi dünyaya, hiç ölmeyecekmiş gibi uğruya çalıştık. Birileri kendi aralarında fısıldaşarak, böyle bir değişikliğe ne gerek var diyorlar. Bizde diyoruz ki keşke 2007'de yapabilseydik. Keşke bu değişikliği 2001 krizi olmadan önce, keşke bu değişikliği 1990 yıllarda gerçekleştirseydik. Zaten biraz daha geri gidince 1980 yıllarında darbeye maruz kalmadan geçseydik, keşke 1960 darbesi gerçekleşmeden rahmetli Menderes'in yaşadıkları olmadan bu sisteme geçseydik. Niçin şimdi sorusu değil ? Niçin bu kadar geciktik? Sorusu sorulmalı" dedi.



"NE KADAR UYUMLU OLURSANIZ OLUN MECLİSİ BOMBALIYORLAR"

Türkiye'de tüm çevreler tarafından hiç beklenilmeyen bir dönemde askeri darbe girişiminin yaşandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "35 yıldır bu ülkede niçin terör var. Maddi, manevi bunca bedeli niçin ödedik. Beraber yola çıktığımız ülkeler niçin bizden fersah fersah öndeler. Biz geldik 1/3, 1/5 katladık. Sistemden değil, bizim şahsımızda yaşandı. Anayasalar fırlatılıyordu, kurlarda yüzde 40 oynamalar oluyordu. Cumhurbaşkanıyla, başbakanıyla, tüm kadrolarıyla Türkiye aynı yönetim içerisinde, buna rağmen neden sistem değişikliği istiyoruz, dertsiz başımıza dert alıyoruz. Bir yönetim reformu, bu gerekiyor. Bu ülke hiç olmaz denilen bir dönemde 15 Temmuz'da tankla, F-16'larla darbe girişimi yaşadık. Siz ne kadar uyumlu olursanız olun meclisi bombalıyorlar" diye konuştu.



"CHP BU SÜREÇTE BİR KEZ BİLE GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEMİŞTİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetim sistemi değişikliğine hiçbir zaman destek vermediğini hatırlatarak, "Ana muhalefet partisi bu süreçte bir kez daha bir kez bile görevini yerine getirmemiştir. Yönetim sistemi değişikliğine hiçbir zaman katkı vermemiştir. Sağ olsun MHP destek vererek, parlamentodan geçmiştir. Gelin 16 Nisan'dan bu ülkenin kaderini değiştirecek evet oyuyla geleceğe yürüyelim. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep beraber Türkiye olacağız. 16 Nisan şimdiden hayırlı olsun diyorum" dedi.

