CHP AYM'ye gidiyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Anayasa Mahkemesi'nden umutluyuz. Açık oy kullanıldı. AKP'nin komiserlerinin eşliğinde kullanıldı. Bunların hepsinin kanıtıyla beraber en kısa sürede Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağız" dedi.

Partisinin il teşkilatında basın toplantısı düzenleyen Ağbaba, TBMM'nin yoğun bir dönem geçirdiğini ifade ederek, "TBMM kurulduğundan bu yana en önemli yasa tartışıldı. En önemli yasa maalesef TBMM'de 339 oyla kabul edildi. Türkiye'de bir referandum gözüküyor" diye konuştu.

Ağbaba, Anayasa Değişikliği Teklifi'nin meclisin kendisini feshetmesini sağlayan bir değişiklik olduğunu iddia etti.

Değişikliğin bütün yetkileri 'tek adama' devreden bir değişiklik olduğunu ileri süren Ağbaba, şunları söyledi:

"Bu değişiklikle, 1919-1923 döneminde kanla, savaşla, binlerce şehit verilerek kurulan, kurucu iradenin saraydan, Dolmabahçe'den aldığı yetkiyi, halka devrettiği dönemdi. Şimdi bir yıkıcı irade meclisteki, halktaki yetkiyi tek bir kişiye, saraya vermeye çalışıyor. Bunu yaparken de Türkiye'deki insanların bilgilenmesini, öğrenmesini istemiyor. Araştırmalara göre, anayasa değişikliğini içeriğiyle ilgili toplumun yüzde 70'i bilgi sahibi değil."

Ağbaba, değişiklikle meclisin bütün yetkilerinin alınacağını savunarak, "Etkisiz bir meclise dönüştürülüyor. Anayasa değişikliğiyle milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkıyor. Meclisin gensoru yetkisi, işlevleri, bütçe yapma yetkisi elinden alınıyor, milletvekili sayısı artıyor. Bunun mantıklı bir açıklamasını yapacak bir tane insan var mı? Hangi ilde milletvekili sayısının azlığıyla ilgili problem var? Malatya'da AKP'den 5 milletvekili olsa ne olur, 1 olsa ne olur? Bu yasa geçtikten sonra milletvekilliğinin hiçbir anlamı olmayacak. Bu sadece 5 yıl için 50 milletvekilinin Türkiye bütçesine yükü, 184 milyon lira. Bu bile, anayasa değişikliğinin geçmemesi için bir sebeptir" diye konuştu.

Değişikliği isimler üzerinden tartışmadıklarını ifade eden Ağbaba, değişiklikler sonucunda seçilecek kişi Kemal Kılıçdaroğlu olsa da başkanlığa karşı olduklarını kaydetti.

Ağbaba, "Bizim partimizde olsa, biz başkanlığa karşıyız. İsim önemli değil, kim olursa olsun. Türkiye, iki yıldan beri fiili olarak başkanlıkla yönetiliyor. İki yıldan beri başkanlıkla yönetilen Türkiye'de terör mü azaldı, terör arttı. Ekonomi mi düzeldi, dolar 4 liraya yaklaştı, benzin 6 liraya yaklaştı. Bu politikalar sonucunda her gün Suriye'den 3-5 şehidimiz geliyor. Bugün IŞİD varsa, Türkiye'nin maalesef sınır güvenliğini kaybetmesinden dolayıdır. Eğer IŞİD bugün sokak ortasında insanları kesiyorsa, orada askerlerimizi yakıyorsa, Türkiye'nin uyguladığı politikalar sonucundadır. IŞİD'e Türkiye müsamaha gösterdi. 'Öfkeli çocuklar' dediği eli kanlı katiller, cayır cayır Türk askerini yakıyor. Zaman geçmeden Türkiye'de operasyonlar yapılmalıdır" diye konuştu.

Anayasa değişikliğinin Türkiye'de bir rejim değişikliği olduğunu iddia eden Ağbaba, şunları söyledi:

"Bu tek adamlık sistemidir. Tek adamların yönettiği ülkelerin geldiği duruma bir bakın. Irak paramparça oldu. Suriye'de her taraf ateş çemberi, Mısır'ı görüyorsunuz. Bu tek adam sistemine Türkiye'de herkesin karşı çıkması gerekiyor. Bu mesele, Türkiye'deki herkesin ortak meselesidir. Bu meclisten bir buçuk partiyle geçti. AKP ve Devlet Bahçeli'nin desteğiyle geçti. Siyaset acımasız. Geçmişte söylenenlere baktığınızda, şimdi Devlet Bahçeli'nin söylediği şeylere bakınca insan hayret ediyor."

MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi de sert sözlerle eleştiren Ağbaba, "Devlet Bahçeli, 'MHP'nin başkanlık sistemini desteklediğine' yönelik iddialarla ilgili 'bunu söyleyenler soysuzdur' demiştir. Şimdi geldiğimiz noktada Devlet Bahçeli bu sistemi desteklemektedir. Hangi mecburiyetten, hangi mahcubiyetten, hangi teslimiyetten bunu desteklediğini bilmiyoruz ama görünen o ki bu işin içerisinde siyasi rüşvetlerin dönüyor. Türkiye'nin bekasını, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğini düşünen milliyetçilerin buna hayır oyu vereceğinden hiç kuşku duymuyorum. Meclisten geçti ama halktan geçmeyeceğine inanıyorum. Hep berabere bu rejim değişikliğine hayır demeliyiz" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaklarını ifade eden Ağbaba, "Anayasa Mahkemesi'nden umutluyuz. Açık oy kullanıldı. AKP'nin komiserlerinin eşliğinde kullanıldı. Bunların hepsinin kanıtıyla beraber en kısa sürede Anaya Mahkemesi'ne başvuracağız. Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra hemen başvurumuzu yapacağız. Umarız Anayasa Mahkemesi, anayasanın kurallarına uyar, bu kanunu bozar. Eğer bozmaz ise referandum kampanyasına her türlü hazırlığımızı yaptık" dedi.

Ağbaba, bir gazetecinin 'HDP'nin tavrı nasıl olacaktır?' sorusuna ise, "Öcalan, 'Tayyip Erdoğan'ın başkanlığına evet diyebiliriz' diyordu. HDP mecliste oy kullanmadı ama bu süreçte tabanın ne yapacağına kendilerine karar verecek. Bu anayasa değişikliği geçerse, Türkiye bölünme riskiyle karşı karşıya kalır" cevabını verdi.

(Erdal Akbuğa / İHA)