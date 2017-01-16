16.01.2017 16:26 CHP: Anayasa Mahkemesine taşıyacağız

CHP Başkanvekili Özgür Özel, anayasa değişiklik teklifi için yapılacak ikinci tur oylamaya ilişkin, 'İkinci turda gizli oylamanın açık hale dönüşmesi halinde en sert tepkiyi vereceğiz. Ortaya çıkan tüm ihlalleri Anayasa Mahkemesine taşıyacağız' dedi. CHP Başkanvekili Özgür Özel, anayasa değişiklik teklifi için yapılacak ikinci tur oylamaya ilişkin, "İkinci turda gizli oylamanın açık hale dönüşmesi halinde en sert tepkiyi vereceğiz. Ortaya çıkan tüm ihlalleri Anayasa Mahkemesine taşıyacağız" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Anayasa değişiklik teklifinin birinci turunu değerlendiren Özel, "Genel Kurul görüşmelerinde metni hazırlanmasında evrensel kuralların ihlal edildiği gibi komisyon görüşmelerinde verilen yeterlilik önergeleriyle yeterince müzakere edilmediği gibi, adeta rejim değişikliği tamamen rejim değişikliğini getiren ve dayatan 23 Nisan 1920 ve 29 Ekim 1923 kurucu iradelerine karşı yıkıcı irade işbirliği ile bir karşı devrim, cumhuriyetle hesaplaşma ve iktidarı Meclis'ten saraya götürme ilgili rejim değişikliğinde müzakerelerin süre sınırlaması, 20 dakikalık konuşmalarla başladık" ifadelerini kullandı.

Özel, gizliliğe kısmen riayet edildiğini gördüklerini ifade ederek "Beşinci maddede, Meclisin yetkilerinin saraya devri vardı. Gazi Meclisin yok sayılması vardı. Bu aşamada Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu görüşmelerin gece 3'te yapılmasını, vatandaştan kaçırılmasını, birilerinin vatandaştan aldığı emanete gecenin bir yarısında saraya taşıyıp, emanete hıyanet etmesini görünür kılmak istedik. Bunun ilgili söylemek istedik, söyledik. AKP'den korumak için sembolik bir direniş başlattık ve alkışlı protesto başlattık. Burada 5'inci maddede yazdıkları ve içeriksel olarak yaptıkları şeyi fiziken de yaptılar. Meclisin kürsüsünü yerinden söktüler, saraya götürmeye kalktılar" şeklinde konuştu.



"EN SERT TEPKİYİ VERECEĞİZ"

"İkinci turda gizli oylamanın açık hale dönüşmesi halinde en sert tepkiyi vereceğiz" diyen Özel, "Ortaya çıkan tüm ihlalleri, teknolojinin, hukukun, iç tüzüğün tanıdığı tüm olanakları kullanarak tespit edeceğiz ve bunu günü geldiğinde Anayasa Mahkemesine taşıyacağız. Eğer bu düzenleme açık, takip edilen oylarla, gözlemcilerle, baskıyla alenileştirilir ve 330'u geçerse Anayasa Mahkemesine gidip bu düzenlemenin denetlenmesini ve iptalini sağlayacağız. Anayasa Mahkemesinin 2010 yılında verdiği karar son derece net. 'Ben ihlalin ikinci turda olduğuna bakarım. Yapılan ihlalin aynı oylamada olmasına bakarım ve sayının sonucu etkileyecek olmasına bakarım' diyor Anayasa Mahkemesi. O yüzden mesele ciddidir. Hem orada bu alenileştirmeye, gizli oyun açık gösterilmesine karşı çıkacağız, gerekirse de bunu Anayasa Mahkemesine götürmede zerre tereddüt etmeyiz" dedi.

Özel, AK Parti Bursa Milletvekili İsmail Aydın'ın 'Anayasanın ilk 4 maddesine' ilişkin sözlerine atıf yaparak, "Bunu tüm vatandaşlarımızın, özellikle MHP'li milletvekillerinin ve onların değerli seçmenlerinin dikkatine sunmak istiyoruz. İsmail Aydın, başkentin Ankara olmasına mı, İstiklal Marşına mı, al bayrağa mı, bölünmez bütünlüğe mi, dilimizin Türkçe olmasına mı, devletin şeklinin Cumhuriyet olmasına mı, milli devlet vurgusuna mı karşıdır?" şeklinde konuştu.



MÜFREDAT DEĞİŞİKLİĞİ

Milli Eğitim Bakanlığının müfredat değişikliğine ilişkin de açıklama yapan Özel, "Atatürk'ün, Atatürk vurgusunun, resminin, sözünün azaltıldığı, İkinci Dünya Savaşı ve İsmet İnönü konularının çıkarıldığı, her geçen gün biraz daha cumhuriyetin ve demokrasinin izlerinin silindiği bir müfredatla karşı karşıyayız. Çocukları şekersiz, babasız bırakmayan İsmet İnönü'yü müfredattan çıkarıp, babasının al bayrağa sarılı tabutları başında şeker yiyebilen çocuklara getiren AKP'nin bu rejim değişikliğine sonuna kadar direneceğiz. İkinci turda bu işi ya başaracağız, ikinci turda başaramazsak halkımızla birlikte bu işi mutlaka başaracağız. Anayasaya uygun bir ikinci tur için gövdemizi siper edeceğiz. Hukukun, iç tüzüğün ve Anayasanın verdiği tüm hakları kullanacağız. Öyle ya da böyle bu rejimi AKP'ye yıktırmayacağız" diye konuştu. "

(Ahmet Umur Öztürk / İHA)

