CHP AK Parti kongresine temsilci göndermedi

AK Parti'nin 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'ne CHP temsilci göndermedi.

AK Parti'nin 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'ne CHP temsilci göndermedi.

AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi için HDP hariç tüm partilere davet gönderilmişti. CHP dışında diğer siyasi partiler kongreye temsilcilerini gönderdi. Kongreye katılan isimler arasında, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, ANAP Genel Başkanı İbrahim Çelebi, BBP Genel Başkan Yardımcıları Haşim Yener ve Tevfik Eren, DP Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Uyanık ve Arslan Salman yer alıyor. Yine, DSP Genel Başkan Yardımcıları, Saadet Partisi ve HÜDAPAR'dan temsilciler kongreye katıldı. CHP ise kongreye temsilci göndermedi.



ERDOĞAN, 1370 DELEGENİN TAMAMININ İMZASIYLA ADAY GÖSTERİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk imza Binali Yıldırım olmak üzere kongreye katılan 1370 delegenin tamamının imzasıyla aday gösterildi. Erdoğan'ın adaylığı partililer tarafından coşkuyla alkışlandı.

(Enise Vural / İHA)