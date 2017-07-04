CHP AİHM'e başvuruyor

CHP, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi referandumunu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) götürüyor.
CHP, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi referandumunu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) götürüyor. CHP, Yüksek Seçim Kurulunun mühürsüz oy kararıyla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidiyor. Konuyla ilgili başvuru dilekçesi Kemal Kılıçdaroğlu tarafından imzalandı. Başvuru bugün AİHM'e gönderilecek.
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