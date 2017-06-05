Cheick Tiote hayatını kaybetti

Galatasaray'ın sağlık kontrolünden geçirdikten sonra transferden vazgeçtiği Cheick Tiote, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Galatasaray'ın sağlık kontrolünden geçirdikten sonra transferden vazgeçtiği Cheick Tiote, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Sezon başında Galatasaray ile transfer görüşmeleri yapan ancak sağlık kontrolleri sonrası transferi gerçekleşmeyen Tiote, Çin kulübü Beijing Enterprises Group'a gitmişti. 30 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcu Cheick Tiote antrenman sırasında geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Futbolcunun ani ölümü büyük üzüntüye neden oldu.
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