Chedjou ve Carole takımla çalıştı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Osmanlıspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Aurelien Chedjou ve Lionel Carole takımla çalıştı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Osmanlıspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Aurelien Chedjou ve Lionel Carole takımla çalıştı.

Florya Metin Oktay Tesisleri teknik direktör Igor Tudor yönetimindeki idmanda dün Gaziantepspor'a karşı 90 dakika forma giyen oyuncular, rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma çalışmalarının ardından altıya iki topa sahip olma çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın devam eden bölümünde ise interval koşu ve dörde dört çift kale maç yapıldı.

Yasin Öztekin ve Hakan Balta'nın tedavisine devam edilirken, Aurelien Chedjou ve Lionel Carole ise antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı. Luis Cavanda, kendisine hazırlanan özel program dâhilinde çalıştı.

Galatasaray, Osmanlıspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

