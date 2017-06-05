Chedjou Başakşehir'e imzayı attı

Medipol Başakşehir, Kamerunlu savunma oyuncusu Aurelien Chedjou ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Medipol Başakşehir, Kamerunlu savunma oyuncusu Aurelien Chedjou ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Chedjou, kulüp binasında Başkan Göksel Gümüşdağ ve Asbaşkan Mesut Altan'ın da hazır bulunduğu törende kendisini 3 yıllığına Medipol Başakşehir'e bağlayan imzayı attı. Chedjou Medipol Başakşehir'de 22 numaralı formayı giyecek.
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