Chedjou Başakşehir'e imzayı attı

Medipol Başakşehir, Kamerunlu savunma oyuncusu Aurelien Chedjou ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Medipol Başakşehir, Kamerunlu savunma oyuncusu Aurelien Chedjou ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Chedjou, kulüp binasında Başkan Göksel Gümüşdağ ve Asbaşkan Mesut Altan'ın da hazır bulunduğu törende kendisini 3 yıllığına Medipol Başakşehir'e bağlayan imzayı attı. Chedjou Medipol Başakşehir'de 22 numaralı formayı giyecek.

