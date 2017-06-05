Chedjou Başakşehir'de

Başakşehir Kulübü, Kamerunlu savunma oyuncusu Aurelien Chedjou ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Başakşehir Kulübü, Kamerunlu savunma oyuncusu Aurelien Chedjou ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp binasında Başkan Göksel Gümüşdağ ve Asbaşkan Mesut Altan ile kendisini 3 yıllığına Medipol Başakşehir'e bağlayan imzayı atan Chedjou, 22 numaralı formayı giyecek.

