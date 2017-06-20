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Champs-Elysees saldırganı DEAŞ sempatizanı çıktı
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Champs-Elysees saldırganı DEAŞ sempatizanı çıktı

Paris'in Champs-Elysees Caddesi'nde arabasını, polis aracına süren saldırganın DEAŞ sempatizanı olduğu ortaya çıktı. Yetkililer, yürütülen soruşturma kapsamında, polis aracına çarpan Adam Djaziri isimli saldırganın DEAŞ sempatizanı olduğunu bildirdi.

Paris'in Champs-Elysees Caddesi'nde arabasını, polis aracına süren saldırganın DEAŞ sempatizanı olduğu ortaya çıktı. Yetkililer, yürütülen soruşturma kapsamında, polis aracına çarpan Adam Djaziri isimli saldırganın DEAŞ sempatizanı olduğunu bildirdi.
Edinilen bilgilere göre, saldırgan Djaziri'nin kayın pederine terör örgütü DEAŞ'in lideri Abu Bakr al-Baghdadi'ye bağlılık sözü verdiğini açıklayan bir mektup bıraktığı belirtildi.
31 yaşındaki Adam Djaziri, 2015'ten bu yana Fransa'da arananlar listesinde yer alıyordu. Ancak Champs-Elysees Caddesi'nde geçtiğimiz günlerde polis aracına çarpmasının ardından, polis tarafından silahla vurulup öldürülmüştü.

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