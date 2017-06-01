Cezayirli yankesici suçüstü yakalandı

İstanbul Fatih'te bir kadının cep telefonunu 'yankesicilik' yöntemiyle çalan Cezayir uyruklu hırsız, polisin takibi sonucu yakalandı. Zanlının hırsızlık ve yakalanma anı çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı.

İstanbul Fatih'te bir kadının cep telefonunu 'yankesicilik' yöntemiyle çalan Cezayir uyruklu hırsız, polisin takibi sonucu yakalandı. Zanlının hırsızlık ve yakalanma anı çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, olay, önceki gün Fatih'te meydana geldi. İddiaya göre, Şehzadebaşı Caddesi üzerinde caddede yürüyen 2 bayanı takip eden Cezayir uyruklu Y.A. (37), takip ettiği kadınlardan birinin yanına yaklaşarak cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çaldı. Olaydan önce Cezayirli A.'dan şüphelenerek Ordu Caddesi üzerinden itibaren yaklaşık 1 saat boyunca takip eden Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıyı hırsızlık anından hemen sonra kovalayarak yere yatırdı. Yakalanan zanlının elinden cep telefonunu alan polis, kadınlara teslim ederken, şüpheli gözaltına alındı.

Cezayir asıllı Y.A.'nın hırsızlık ve yakalanma anının güvenlik kameralarınca da kaydedildiği olayda gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Y.A.'nın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Cezayirli yankesici Y.A bir kadının cep telefonunu çalıyor. Ardından polisler yankesiciyi kıskıvrak yakalayarak yere yatırıyor.

(Sadık Kahraman / İHA)