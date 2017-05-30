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Cezalar artık elektronik ortamda gönderilecek
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Cezalar artık elektronik ortamda gönderilecek

Maliye Bakanlığı, bir yıldır kullandığı e-Tebligat Sistemi'ni diğer kamu kurumlarının da kullanımına açacağını açıkladı. Meclis'te planlanan teklifin yasalaşması halinde trafik ve karayollarındaki Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) cezaları gibi birçok idari para cezası vatandaşlara artık elektronik ortamda gönderilecek.

Maliye Bakanlığı, bir yıldır kullandığı e-Tebligat Sistemi'ni diğer kamu kurumlarının da kullanımına açacağını açıkladı. Meclis'te planlanan teklifin yasalaşması halinde trafik ve karayollarındaki Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) cezaları gibi birçok idari para cezası vatandaşlara artık elektronik ortamda gönderilecek.
Önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi planlanan Elektronik Tebligat Sistemi (e-Tebligat)Kanunu'nda değişiklik teklifi kabul edilirse, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) cezaları gibi birçok idari para cezası vatandaşlara artık elektronik ortamdan gönderilecek. Elektronik Tebligat hakkında bilgi veren TÜRKKEP Yönetim Kurulu Başkanı M. Kurtuluş Nevruz; "Elektronik Tebligat Sistemi, bilişim sistemleri vasıtasıyla muhatabın e-Tebligat adresine iletilmek üzere tebligatın gönderilmesini ve bu iletinin muhataba elektronik ortamda delillendirilerek tesliminin sağlanmasını ifade eder. Bu tebliğ fiziki ortamda yapılan tebligat ile aynı sonucu doğurur" dedi.


YARGILAMA SÜRESİ YÜZDE 90 AZALDI
İzmir'de gerçekleştirilen pilot uygulamanın yargılama süresini ciddi oranda azalttığının altını çizen Nevruz; "Bu sistem ile birlikte İzmir'de ortaya konan pilot uygulamayla yargılama süresi yüzde 90 azaldı. Türkiye'de şu anda 4 buçuk milyon devam etmekte olan dava var. Bir davanın taraflarını ve gönderilmesi gereken tebligat sayılarını düşünürsek yıllık 13 milyon adet tebligat ortaya çıkıyor. e-Tebligat sayesinde gönderim sıkıntılarını aşmış olacağız. Hız kazanılırken isabetlilik de kazanılmış olacak. Hata yapma riski azalacak. Hem mağduriyetler ortadan kalkacak hem de kamu idareleri posta masraflarından kurtulacak. Dünyada ilk kez Amerika'da kullanılmaya başlanan bu sistem toplam 14 ülkede uygulanıyor. Türkiye ve Almanya özellik bakımından benzer sistemleri kullanıyor" şeklinde konuştu.

E-TEBLİGAT ADRESİ ARTIK HER BİREY İÇİN ZORUNLU OLACAK
Meclis'te görüşülecek teklifin kabul edilmesi durumunda kurumlar için zorunlu olan e-Tebligat adresi sahibi olma kuralının bireyler için de geçerli olabileceğinden bahseden Nevruz; "e-Tebligat adresi zorunluluğu artık hukuki sürece girmiş bireyler için de zorunlu olacak. Örneğin; boşanma davası açtıysanız e-Tebligat adresi almanız gerekecek. Ancak eğer hali hazırda Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabınız varsa, bu hesabı aynı zamanda e-Tebligat almak için de kullanabileceksiniz. Bu nedenle kişilerin e-Tebligat'ı almak için KEP adreslerinin olması yeterli" dedi.

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