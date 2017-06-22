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Cezaevlerinde 'Topraksız Tarım' projesi hayata geçti
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Cezaevlerinde 'Topraksız Tarım' projesi hayata geçti

İşyurtları Kurumu tarafından cezaevlerinde 'Topraksız Tarım' projesi hayata geçirildi.

İşyurtları Kurumu tarafından cezaevlerinde "Topraksız Tarım" projesi hayata geçirildi.
Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığı, tarımsal üretimde üniversiteler ile iş birliği yaparak "Topraksız Tarım" projesini uygulamaya koydu. Isparta Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğüne kurulan her biri 390 metrekarelik üç ayrı topraksız tarım uygulamalarının yapıldığı serada salatalık, domates ve çilek üretimine başlandı. Dünyada birçok ülke tarafından uygulanan, Avrupa'da seralardaki sebze üretiminin büyük bir kısmının yapıldığı topraksız ortamda kaliteli sebze ve meyve üretimi, enerji tasarrufu ile birlikte sağlanıyor, verimsiz topraklar değerlendiriliyor ve çevre kirliliğinin önlenmesine katkıda bulunuluyor. İşyurtları Kurumunca meslek sahibi olmayan hükümlülerin meslek sahibi olması için tarımsal konularda verilen eğitimlere "Topraksız Tarım" uygulaması eklenerek, bir yandan bu alanda eğitim almış kişi sayısının artırılması ve ülkemizde bu tarım uygulamasının yaygınlaştırılması hedefleniyor.
(Yağmur Yıldız /İHA)

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