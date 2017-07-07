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'Cezaevlerinde işkence ve kötü muamele yok'
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'Cezaevlerinde işkence ve kötü muamele yok'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yozgat'ta düzenlenen Ceza İnfaz Kurumları ile Tukukevleri İşyurtları Fuarı'na katıldı. Gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Bakan Bozdağ, cezaevlerinde işkence ve kötü muamele olmadığının altını bir kez daha çizdi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yozgat'ta düzenlenen Ceza İnfaz Kurumları ile Tukukevleri İşyurtları Fuarı'na katıldı. Gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Bakan Bozdağ, cezaevlerinde işkence ve kötü muamele olmadığının altını bir kez daha çizdi.
Yozgat'ta düzenlenen Ceza İnfaz Kurumları ile Tukukevleri İşyurtları Fuarı'nda açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, cezaevinden çıkanlara iş kapılarını kapatmanın topluma kötülük yapmak olduğunu ifade ederek, "Ceza adalet politikamızın infaz sistemimizin ana hedeflerinden birisi infaz edilen cezalara muhatap olan hükümlülerin topluma kazandırılması ve toplum içinde daha iyi noktaya taşınması için çalışmalar yapmaktır. Ama maalesef ceza ve infaz kurumlarında cezasını infaz eden veya tutukluyken tahliye olan kişilerin iş bulma konusunda çok ciddi sorunlar yaşadığını hep beraber görüyoruz. Buradan iş adamlarımıza ve işveren herkese ayrı ayrı çağrıda bulunuyorum. Ceza infaz kurumlarından çıkan vatandaşlarımıza iş konusunda yardımcı olmak onların yeniden cezaevlerine dönmelerini önlemek konusunda çok büyük bir hizmet etmek, topluma yardımcı olmak hepimizin vazifesidir. Cezaevlerinden çıkan kapıyı kapatmak topluma kötülük yapmaktır. Adeta onların cezasını dışarıda da çekmesini sağlamak ve onlara toplum ve kamu düzenini bozucu yeni suçlar işlemesi konusunda zorlamak anlamını taşır. Ben o nedenle de bütün işverenlerimize bir kez daha bu çağrımı yeniliyor herkesin cezaevlerinden çıkanlara iş konusunda yardımcı olmalarını özellikle rica ediyorum" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'Yİ TERÖR ÖRGÜTLERİNİN İFTİRALARI ÜZERİNDEN SUÇLAMAKTADIRLAR"
Türkiye cezaevlerinin Türkiye'de ve uluslararası anlamda da gündemde olduğunun altını çizen Bakan Bozdağ, "Ortaya koyduğu uygulamalar nedeniyle değil, iftiralar nedeniyle gündemde. Biz Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de, Amerika'da ve başka ülkelerde ceza infaz kurumlarının nasıl olduğunu ve nasıl işletildiğini çok iyi biliyoruz. Buradan çok net söylüyorum, ne Almanya'nın, ne Amerika'nın ne de başka bir batı ülkesinin ceza infaz kurumları ve infaz uygulamaları olumluluk, insan onuruna yakışırlık, insan haklarına uygunluk bakımından Türkiye ceza infaz kurumları ile mukayese dahi edilemez. Ama bunlara rağmen oradan yükselen seslere baktığınızda sanki Türkiye'den kendileri çok çok daha iyiymiş gibi Türkiye'yi terör örgütlerinin iftiraları üzerinden suçlamaktadırlar. Gün geçmiyor ki Türkiye ceza ve tutukevlerinde kötü muamele ve iftira olduğuna dair iddiaları yayınlamasınlar, buna dair açıklama yapmasınlar" ifadelerine yer verdi.

"ADİL VE OBJEKTİF DAVRANMIYORLAR"
"Bir keza daha ifade ediyorum Türkiye ceza ve infaz kurumlarında kötü muamele yoktur ve işkence yoktur" diyen Bozdağ, "Bunun aksini söyleyenler bilerek iftira ediyorlar ya da olayları çarptırarak başkalarını aldatmaya çalışıyorlar. Türkiye cezaevlerini ziyarete gelen, ziyaretlerine uluslararası yükümlülükler çerçevesinde izin verdiğimiz örgütlerin temsilcilerine de ben söylüyorum. Kanaatiniz varsa bize söyleyin falan kişiye işkence, kötü muamele yapılmış, biz üzerine gidelim, falan yapmış, üzerine gidelim. Şu cezaevinde veya tutukevinde olmuş, onun da üzerine gidelim. Bize isim, cezaevi ismi, tutuklu veya hükümlü ismi vermiyorlar, ne yapıldığını söylemiyorlar, Türkiye'yi suçlamaya devam ediyorlar. Bize karşı adil ve objektif olmalarını istiyoruz ama maalesef adil ve objektif davranmıyorlar" diye konuştu.

"TÜRKİYE ALEYHİNE ÇALIŞAN TERÖR SUÇLULARI İLE GÖRÜŞMEK İSTİYORLAR"
Bakan Bozdağ sözlerini şöyle sürdürdü:
"Avrupa'dan ziyarete gelmek isteyenler Bakanlıktan izin istiyor. Bakıyorum hep terör örgütlerinin üyeliğinden ve terör eylemi yapmaktan tutuklu ve hükümlü olanlarla ilgili talepte bulunuyorlar. Ya da darbe teşebbüsünde bulunan FETÖ terör örgütü mensuplarıyla ilgili talepte bulunuyorlar. Bugüne kadar Türkiye cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü bulunan diğer suçlardan yatan kişilerle ilgili uluslararası bir örgütün veya temsilcinin veya yetkilinin 'ben bununla görüşeceğim' diye bir müracaatına şahit olmadım. Varsa yoksa Türkiye'nin aleyhine çalışan terör örgütleri üyeliği veya terör örgütü adına eylem işledikleri için içeride tutuklu ve hükümlü bulunanlarla ilgilenmek, onlarla alakadar olmak. Almanya Türkiye'de tutuklu bulunan bir Alman vatandaşı, esasında Türk asıllı bir Alman vatandaşıyla ilgili başbakan düzeyinde çok çok üst düzeylerde ziyarette bulundu. Doğma Alman vatandaşı olanlar var. Alman hükümeti, Alman Büyükelçiliği, Alman yetkililerinin hiçbirisi gelip bunlarla ilgili Türkiye'den bir talepte bulunmamışlardır. Ama Deniz Yücel söz konusu olduğu zaman Başbakandan tutun Cumhurbaşkanından tutun konsolosuna kadar herkes seferber olmuştur. Ben soruyorum; 'bu kişi sizin için neden bu kadar önemli' izahını yapın. 'Diğer Alman vatandaşları sizin için bunun gibi neden önem arz etmiyor?' Dert başka. Onun için de burada hesapları Türkiye cezaevlerinde kötü muamele veya işkence var bunu önlemek değil; Türkiye'yi bunun üzerinden karalamak ve Türkiye'nin görünürlüğünü olumsuz anlamda değiştirmektir."
Bakan Bozdağ konuşmaların ardından fuarı gezdi.
(Bahadır Muhlis Gökgül/İHA)

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