Cezaevine telefon sokmaya çalışan 'bylock' kullanıcısı avukat tutuklandı

Bursa'da, cezaevine cep telefonu sokmaya çalışırken, gözaltına alınan 'bylock' kullanıcısı avukat tutuklandı.

Bursa'da, cezaevine cep telefonu sokmaya çalışırken, gözaltına alınan 'bylock' kullanıcısı avukat tutuklandı.

Bursa'nın Yenişehir Yüksek Güvenlikli Kadın Kapalı Cezaevi'nde 15 Temmuz sürecinden sonra artan hassasiyetle birlikte güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkartıldı. Bursa Jandarma Komando Özel Harekat (JÖH) Birliği takviye olarak da ceza evinde görevlendiril. FETÖ kapsamında tutuklu bulunan Gürsu eski emniyet amiri K.K.'yı ziyarete gelen Avukat M.Y. içeriye cep telefonu sokmaya çalışırken yakalandı.

Yenişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca telefona el koyularak hakkında işlem başlatılan M.Y., FETÖ bağlantılı olarak 'bylock' kullanıcısı olduğu iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

