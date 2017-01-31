Cezaevine bombalı saldırı düzenlendi!

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde cezaevine el yapımı patlayıcı atıldı. Büyük bir gürültüyle patlayan bomba maddi hasara neden oldu.

Olay bugün saat 19.30 sıralarında 1 No'lu Iğdır Caddesi üzerinde meydana geldi. Doğubayazıt A2 Tipi Kapalı Cezaevi'ne otomobille gelen saldırgan ya da saldırganlar, cezaevine el yapımı patlayıcı attı.

Patlayıcı, cezaevi duvarının önünde infilak etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken çevredeki binaların camları kırıldı.

Patlayıcının atıldığı otomobil hızla uzaklaşırken, polis bölgede geniş çaplı soruşturma başlattı.