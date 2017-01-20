Cezaevinden izinli çıktı, amca oğlunu öldürdü

Konya'da bir kişi, cezaevinden izinli çıktıktan sonra aralarında husumet bulunan amcasının oğlunu tabancayla vurarak öldürdü. Çıkan silahlı çatışma esnasında 2 kişi de seken mermilerin vücutlarına isabet etmesi sonucu hafif şekilde yaralandı.

Konya'da bir kişi, cezaevinden izinli çıktıktan sonra aralarında husumet bulunan amcasının oğlunu tabancayla vurarak öldürdü. Çıkan silahlı çatışma esnasında 2 kişi de seken mermilerin vücutlarına isabet etmesi sonucu hafif şekilde yaralandı.

Olay, merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Yavuz Selim Caddesi'ndeki bir içkili restoranda meydana geldi. İddiaya göre, cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenilen Çetin U. (23) aralarında çıkan dedikodu nedeniyle husumet bulunan amcasının oğlu ve aynı zamanda eniştesi olan Cengiz U.'nun (26) sahibi olduğu restorana geldi. İkili arasında burada çıkan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine iki taraf da birbirlerine yanında bulunan tabancalarla ateş açtı. Çıkan silahlı çatışmada Cengiz U., vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle ağır yaralandı. Cengiz U. çağrılan ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılsa da yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Öte yandan, kavga esnasında iş yerinde bulunan ve mermilerin isabet ettiği Mehmet H. ve Mevlüt B. de yaralandı. Aynı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olaydan sonra kaçan Çetin U., polis ekiplerince kısa sürede yakalandı

(Selman Ayas/İHA)