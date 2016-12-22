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Cezaevinden çıkan baba, devlet korumasında olan çocuklarını istiyor
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Cezaevinden çıkan baba, devlet korumasında olan çocuklarını istiyor

5 yıldır Niğde Kapalı Cezaevinde bulunan 18 Ağustos 2016'da denetim serbestlik yasası kapsamında ceza evinden erken çıkan 47 yaşındaki 3 çocuk babası Hüseyin Akcalı, devlet korumasındaki çocuklarını geri istiyor.

5 yıldır Niğde Kapalı Cezaevinde bulunan 18 Ağustos 2016'da denetim serbestlik yasası kapsamında ceza evinden erken çıkan 47 yaşındaki 3 çocuk babası Hüseyin Akcalı, devlet korumasındaki çocuklarını geri istiyor.

Kendisinin ceza evinden çıktığını eşinin ise psikolojisinin düzelmesine rağmen maddi durumu olmadığı için çocuklarının verilmediğini ileri süren acılı baba Akcalı, "Ben Niğde Bor TOKİ evlerinde oturuyorum. 18 Ağustos 2016'da denetimli serbestlik yasası kapsamında ceza evinden erken çıktım. Şuanda kamu yararına denetimli serbestlik görüyorum. Ben ceza evinde iken eşimin rahatsızlığı nedeniyle çocuklarıma bakamadığından, ben çocuklarımın koruma altına alınması için Niğde Valiliği Sevgi Evleri çocuk yuvasına alınmasını talep ettim. Fakat şuanda ceza evinden çıktım. Çocuklarıma gerek evcil izini, gerekse hafta sonları almak için başvurdum. Fakat şuan mahkemem devam ediyor. Sevgi Evleri çocuk yuvası çocuklarımın ev izini için olumsuz yanıtı veriyor. Ben ve eşim yani çocuklarımın annesi çocuklarımızı özlemekteyiz. Çocuklarımızın biran önce tarafımıza verilmesini istiyoruz. Yani bunalıma girdim, çocuklarımı özlüyorum yanıma alamadığım için bunalıma giriyorum. Devlet büyüklerinden yardım talep ediyorum' dedi.

Maddi durumum olmadığı için çocuklarının verilmediği söyleyen Akcalı, 'Ben de şuan kamu yararına ücretsiz denetim görüyorum. Bor Aile Asli hukuk mahkemesine dava açtım. 26 Aralık pazartesi günü duruşmamız var. Bu duruşmada da sonucun ne olacağını bilmiyorum. Çocuklarımı çok özlüyorum. Çaresizlik içerisindeyim. Eşim ile birlikte çocuklarımızın özleminden bunalıma girdik. Devlet büyüklerinden ilgi ve yardımlarını talep ediyorum. Her gün yatarken üzülüyor ve ağlıyorum. Gerek eşim gerekse ben, çaresiz ve bunalımdayız. Her gün çocuk özlemi ve hasretiyle ağlamaktan başka çaremiz kalmıyor. Onları kucağımıza alıp, seveceğimiz, yanımda olacağı, evimizde cıvıl cıvıl neşemizin olacağı günleri bekliyoruz. Çocuklarımı bana maddi durumum olmadığı için vermediklerini söylüyorlar ve ben bu yüzden çaresiziz" diye konuştu.
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