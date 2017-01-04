04.01.2017 13:30 'Cezaevindeki elemanlarına Gülen'den şifreli bilgiler ulaştığı...'

TBMM 15 Temmuz Darbe Girişimi Araştırma Komisyonu Başkanı Reşat Petek, 'Cezaevinde bulunan en üst elemanlarının moral ve motivasyonlarını korumak için sürekli beslendikleri, FETÖ liderinden değişik yöntemler ile talimatlar geldiği, kendilerinin morallerinin bozulmaması noktasında ciddi bir motivasyon çalışması yaptıkları bilgileri elimize geliyor' dedi. TBMM 15 Temmuz Darbe Girişimi Araştırma Komisyonu Başkanı Reşat Petek, "Cezaevinde bulunan en üst elemanlarının moral ve motivasyonlarını korumak için sürekli beslendikleri, FETÖ liderinden değişik yöntemler ile talimatlar geldiği, kendilerinin morallerinin bozulmaması noktasında ciddi bir motivasyon çalışması yaptıkları bilgileri elimize geliyor" dedi.

TBMM 15 Temmuz Darbe Girişimi Araştırma Komisyonu Başkanı Petek, komisyon çalışmalarına ilişkin basın açıklaması yaptı. Komisyon toplantısına CHP, MHP ve HDP'li komisyon üyeleri katılmadı. Petek'in düzenlediği toplantının ardından CHP'li komisyon üyeleri de bir toplantı düzenledi. Uzatma almaya gerek duyulmadan 3 aylık sürenin ardından komisyon çalışmalarını tamamladıklarını kaydeden Petek, bugüne kadar yapılan çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"22 toplantı yapıldı. 22 toplantıda kişi başı ortalama 3 saat süre verilmek üzere konuya hakim uzman diyebileceğimiz 51 kişiyi dinledik. Çalışma ziyaretlerinde ise 90 kişi olmak üzere toplam 141 kişiyi dinledik. 142 saat 20 dakika komisyon toplantısı düzenledik. Komisyonumuza gelen dilekçeler incelenip komisyon üyelerimizle paylaşıldı. 604 dilekçe komisyonumuzda değerlendirildi. Toplam 70 önerge sunuldu. Dış kurumlara yazdığımız bilgi ve belge sayısı ise 86'dır. Komisyonda görevlendirilen uzmanlarımızın işini iyi bilenlerden olmasına özen gösterdik. Çalışmalarımız süresince komisyonumuzu ziyaret eden uluslararası heyetler de oldu. Ankara, İstanbul ve Muğla illerimizde ziyaretler gerçekleştirdik. 51 kahramanımızı şehit verdiğimiz Gölbaşı Özel Hareket Daire Başkanlığını ziyaret ettik. Ardından Ankara Özel Harekât Şube Müdürlüğünü ziyaret ettik. TÜRKSAT'ı ziyaret ettik ve burada yapılan çalışma son derece önemliydi. İstanbul çalışma ziyaretlerimiz ise son derece yararlı oldu."



"ŞUANDA NİHAİ ŞEKLİ VERİLMİŞ BİR KOMİSYON RAPORUMUZ YOKTUR"

Bilgi, belge ve yazılı soru talepleri kapsamında henüz cevabı alınmayan çalışmalar olduğu gerekçesiyle uzman ekiplerin çalışmalara devam ettiğini belirten Petek, " Henüz çalışmaların daha tamamlanmadığı bilgisi karşısında komisyonumuzda görüşülmüş, nihai şekli verilmiş bir komisyon raporumuz söz konusu değildir. Komisyon üyelerimiz ile paylaştığımız, görüş aldığımız, nihai şekli verilmiş bir komisyon raporumuz yoktur. Taslak raporumuz tamamlandığında komisyon üyelerimize dağıtılacak ve üyelerimiz ile rapor değerlendirme toplantıları yapılacaktır. Üyelerimizden gelebilecek ek bilgi, görüş ve değerlendirmelerle rapora son şekil verilecek ve TBMM Başkanlığına sunulacaktır. Arzumuz dört siyasi partinin müşterek önergeleri ile kurulan bu komisyondan yine komisyon üyelerimizin müştereken imzaladığı ortak bir metin olarak ortaya çıkmasıdır. Somut sonuç, isim, Yurtta Sulh Konseyi kimlerden oluşuyor, darbe başarılı olsaydı nasıl bir hükümet olacaktı noktasında elde edilen ve edilemeyen sonuçlar var. Bundan öte komisyonu bağlayıcı nitelikte bir söz söylemem doğru değildir. Adalet Bakanlığı ve başsavcılıklardan istediğimiz bilgilerde, 'Soruşturmanın gizliliği nedeniyle bu aşamada bilgi verilememiştir' şeklinde cevaplarla karşılaştık" dedi. "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın komisyonda dinlenememesi komisyon çalışmalarını nasıl etkiledi?" sorusu üzerine Petek şu cevabı verdi:

"Bu iki isim ile ilgili dinlenmemeleri konusunda verdiğimiz bir karar olmadı. Ülkenin içinde bulunduğu durum nedeniyle Akar ile bir görüşme gerçekleşmedi. Ana muhalefet partisi üyelerimizin burada komisyon tutanaklarına geçen soruları başta olmak üzere kendisinden bilgi istemeye yönelik sorularımızı kendisine yönelttik ve onları bekliyoruz. Çalışmalarımızın ortalarında MİT Müsteşarlığından da kapsamlı bir rapor istedik. Bununda gelme aşamasında olduğu bilgisini aldık."



"CEZAEVİNDE BULUNAN ÖRGÜTÜN ÜST ELEMANLARINA ŞİFRELİ BİLGİLER ULAŞIYOR"

Bu 3 aylık süre zarfında yapılan çalışmaları yeterli gördüklerini kaydeden Petek, "15 Temmuz darbe girişimini aydınlatacak önemli bilgiler, FETÖ'nün 1966'dan bugüne kadar nasıl yapılandığı, hazırlandığı ve son aşamada da alınması gereken önlemler ile ilgili raporumuzda detaylı bilgilere yer vereceğiz. 15 Temmuz darbe girişiminde bulunan FETÖ ve işbirlikçilerinin devlet kadrolarından temizlenmesi çalışması nihayete ermemiştir. Bu süreç devam ederken, öyle bir yapılanma ve örgütten söz ediyoruz ki; şuanda cezaevinde bulunan en üst elemanlarının moral ve motivasyonlarını korumak için sürekli beslendikleri, FETÖ liderinden değişik yöntemler ile talimatlar geldiği, kendilerinin morallerinin bozulmaması noktasında ciddi bir motivasyon çalışması yaptıkları bilgileri elimize geliyor. Sık sık tarihler veriyorlar ve şu tarihte çıkacaksınız, bunu yapanlardan hesap sorulacağı noktasında kendilerine şifreli bilgiler ulaştığı görülüyor. Rus Büyükelçi Korlov'a düzenlenen saldırının ardından Sakarya Emniyet Müdürü beni aradı ve komisyonda verdiğim bilgi işte buydu dedi. Hala emniyet içinde kripto FETÖ'cülerin tamamen kendisini gizlemiş olabileceğine dikkat çeken bilgiler gelmeye devam ediyor. FETÖ ile PKK'nın işbirliği yaptığı noktasında bilgiler vardı. Son bilgiler, FETÖ, PKK ve DEAŞ terör örgütünün işbirliği halinde çalıştığına dair somut bilgilerdir" ifadelerini kullandı.



"SİYASETEN ELEŞTİRİLER OLURSA BİZİM DE SÖYLEYECEK ÇOK SÖZÜMÜZ OLUR"

Süreç devam ederken CHP'li komisyon üyelerinin farklı bir açıklama yapmalarını değerlendiren Petek, "Çok şeffaf çalışıyoruz. Gelen onlarca belge var ve bunları inceleme zahmetine katlanmadan, sorulacak soruları lütfen hazırlayıp gönderin dedik, bizim önümüze şu soruyu da soralım şeklinde bir önerge muhalefetten gelmedi. Arzu ettik ki, bu komisyonun çalışmasında siyasi rekabet buraya yansımasın. Zaman zaman haksız eleştirilere uğradık. Önceden Marmaris'e gitmezsek olmaz şeklindeki ortak kanaatler, Marmaris'e gittiğimizde turistik gezi olarak nitelendirildi. Eğer siyaseten eleştirilecek olursa bizim de söyleyecek çok sözümüz olur ama biz bu konuda hassas davranıyoruz. Şu çalışmalarımıza, muhalefetin gezilere katılmamasına hiçbir engel yoktu. Müsait zamanı tespit ederken de o arkadaşlarımızın görüşlerine başvurduk. Biz hala ortak bir rapor hazırlayabileceğimiz kanaatindeyiz. Bizi eleştirenlerin, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın buraya davet edilip dinlenmemesi dışında hangi somut taleplerini yerine getirmediğini kamuoyuna açıklamaları gerekir" diye konuştu.

(İlker Turak / İHA)

