26.12.2016 19:29 Cezaevinde çocuklar için yılbaşı eğlencesi düzenlendi

İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan Şakran Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki çocuklar için yılbaşı eğlencesi düzenledi. İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan Şakran Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki çocuklar için yılbaşı eğlencesi düzenledi.



Kapalı Spor Salonu'ndaki etkinliğe Şakran Ceza İnfaz Kurumları Savcısı Güneş Okur, İzmir Başsavcı Vekili Fatih Mehmet Öztürk, Cezaevi Tabur Komutanı Yarbay Çağatay Arpaçay, Kızılay Konak Şube Başkanı Tekin Akkoyun, Kızılay Karşıyaka Şube Başkanı Kamil Karadeniz ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını yapan Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdür Vural Teymür, "15 Temmuz'da bu hain darbe girişiminin engellendiği, Türk halkının Cumhurbaşkanımızın feraset ve liderliğinde çocuğundan gencine, gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine kadar sokağa çıkarak dünyada başka bir örneği olmayan destansı bir mücadele gösterilmiş, adeta ikinci Kurtuluş Savaşı yaşanmıştır" dedi.



Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan çocuk ve gençlere de mesajlar veren Temür, "Geleceğimizin teminatı olan kurumumuzda bulunan siz gençlerin burada bulundukları süre içerisinde sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılarak rehabilite olmanız, okuma-yazma kursundan üniversite eğitimine kadar eğitimlerinize devam etmeniz, meslek kurslarına katılarak meslek sahibi olmanız ve kurumdan ayrıldıktan sonra da vatanına, milletine bağlı, cumhuriyetin değerlerini sıkı sıkıya koruyan, milli ve manevi değerlerine önem veren, Atatürk'ün gençliğine örnek olacak şekilde, kendinize, ailenize ve topluma faydalı bireyler olmanızı görmek en büyük hedefimizdir" diye konuştu.



Programda Şakran Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu mahkumlardan oluşan halk oyunları ekibi zeybek gösterisi sundu. Sahnede "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" yazılı pankart açan ekip büyük alkış aldı. Programının sonunda sahne alan İzmirli sanatçı Mikrop eşliğinde coşan gençler, kendilerini sahneye atarak gönüllerince dans etti. Etkinlik kapsamında ayrıca Kızılay tarafından temin edilen yiyecek ve içecekler koğuşlara dağıtıldı.

