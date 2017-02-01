01.02.2017 13:34 'Cezaevinde 30 gazeteci var'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın tutuklu gazeteciler ve çıplak aramaya ilişkin verdiği soru önergesini cevapladı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın tutuklu gazeteciler ve çıplak aramaya ilişkin verdiği soru önergesini cevapladı.

Adalet Bakanı Bozdağ, cezaevindeki gazeteci sayısının otuz olduğunu ifade etti. Bakanlık, 2016 yılının Nisan ayında tutuklu gazeteci sayısının iki olduğunu açıklamıştı.

Bekir Bozdağ, bu sabah verdiği cevapta, şu ifadeyi kullandı:

"Kaydedilen veriler hükümlü ve tutukluların beyanları esas alınarak oluşturulduğundan, mesleği olmadığı halde gazeteci olduğunu söyleyen veya mesleği gazeteci olduğu halde başka bir meslek beyanında bulunan kişilerin olabileceği; ceza infaz kurumlarında bulunan ve mesleğini gazeteci olarak bildirenlerin sayısını esas alarak değerlendirme yapmanın eksik ve yanlış olacağı; işlenen veya işlendiği iddia edilen suçların gazetecilik faaliyeti kapsamında olup olmadığının önemli olduğu değerlendirilmektedir."

"Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden, ceza infaz kurumlarında 22/11/2016 tarihi itibarıyla 30 basın mensubunun tutuklu bulunduğu anlaşılmıştır" diyen Bakan Bozdağ, Gazeteci İnan Kızılkaya'ya cezaevinde çıplak arama yapılmadığını da kaydetti.



