Cezaevi yangınında yaşamını yitiren çocuk, organlarıyla umut oldu

Adana E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki çocuk koğuşunda çıkan yangında hayatını kaybeden 17 yaşındaki Ferhat Kaya'nın ailesi, çocuklarının organlarını bağışlama kararı aldı.

Adana E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki çocuk koğuşunda çıkan yangında hayatını kaybeden 17 yaşındaki Ferhat Kaya'nın ailesi, çocuklarının organlarını bağışlama kararı aldı.

Kürkçüler Cezaevi Kampüsünde bulunan Adana E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, 18 Ocak'ta, 23.20 sıralarında, çocuk mahkumların bulunduğu koğuşta yangın çıktı. Yangını fark edip 1 dakika içinde müdahale eden infaz koruma memurları, yoğun duman altında kendi hayatlarını tehlikeye atarak çocukları bulundukları yerden tahliye etti. Olaydan yaklaşık 1 ay önce cezaevine girdiği öğrenilen 17 yaşındaki Ferhat Kaya da, çıkan yangında diğer 5 çocuk mahkumla birlikte zehirlendi.



BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde yaklaşık 1 haftadır tedavi altında bulunan Kaya'nın, yapılan tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşti.

4 çocuk sahibi Cemal Kaya (41) ve Sariye Kaya (37) çifti, bir yakınlarının önerisi üzerine, beyin ölümü gerçekleşen çocuklarının organlarını bağışlama kararı aldı. Hastane yetkilileriyle görüşen aile, çocuklarının organlarını bağışlayacaklarını, başka hastaların kurtulmasını istediklerini söyledi.



ORGAN BEKLEYEN 5 HASTAYI HAYATA BAĞLAYACAK

Hastanenin Organ ve Doku Nakli Biriminde görevli doktorlar, onay alınmasının ardından organ nakli için işlemleri başlattı. Ferhat Kaya'nın karaciğeri, iki korneası ve iki böbreği, organ bekleyen 5 hastaya nakledilmek üzere alındı.

Ceza İnfaz Kurumlarından sorumlu Cumhuriyet Savcısı Necdet Yalçın Şen de, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı adına Kaya'nın ailesini hastanede ziyaret ederek taziyede bulundu, Aileye baş sağlığı dileyen Savcı Şen, organ bağışından dolayı başka hayatların kurtarılmasına vesile oldukları için teşekkür etti.

Çocuklarını kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşayan Kaya ailesi ise, "Keşke bu olay hiç yaşanmasaydı. Evladımızı kaybettik. Ama başkalarının hayatını kurtarmasını istedik. Çocuğumuzun organları artık başkalarında yaşayacak" dedi. Hayatını kaybeden Ferhat Kaya, Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ceza infaz kurumundaki yangına ilişkin yürütülen adli ve idari soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

