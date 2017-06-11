Cezaevi firarisi polise ateş açtı

Manisa'nın Salihli ilçesinde polisten kaçan bir cezaevi firarisi ekiplere silahla ateş açtı. Şahıs, İzmir'e kaçarken bir yolcu otobüsünde yakalandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde polisten kaçan bir cezaevi firarisi ekiplere silahla ateş açtı. Şahıs, İzmir'e kaçarken bir yolcu otobüsünde yakalandı.

Olay E-96 Karayolu Caferbey Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye, Sart Mahallesi istikametinden Salihli istikametine elektrikli bisikletle (EKOBİS) gitmekte olan kişinin cezaevi firari olduğu ihbarı üzerine harekete geçen Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aracı durdurmak istedi. Ancak cezaevi firarisi A.Ç., elektrikli bisikleti bırakarak tarlaya girdi ve polise ateş açtı. Polislerinde ateşe karşılık vermesi üzerine zanlı, karanlıktan da faydalanarak kaçtı.

Alanı ablukaya alan ekipler, takviye ekiplerle birlikte geniş bir alan üzerinde arama yaptı. Uşak Açık Cezaevinden 31 Mayıs'ta firar ettiği ve hakkında Uşak Sulh Ceza Hakimliği tarafından yakalama kararı bulunduğu öğrenilen A.Ç, yapılan araştırma neticesinde bir yolcu otobüsünde İzmir'e kaçarken yakalandı. Şahıs ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

(Behzat Akcan / İHA)