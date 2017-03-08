Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden 'Miraz bebek' açıklaması

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Ceza İnfaz Kurumunda annesinin yanında kalan çocukların sayıma kaldırılması gibi bir uygulamanın söz konusu olmadığını belirterek, 'Kamuoyunda yanlış algı oluşturmaya yönelik bu tür haberler tamamen asılsızdır' açıklamasında bulundu.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Ceza İnfaz Kurumunda annesinin yanında kalan çocukların sayıma kaldırılması gibi bir uygulamanın söz konusu olmadığını belirterek, "Kamuoyunda yanlış algı oluşturmaya yönelik bu tür haberler tamamen asılsızdır" açıklamasında bulundu.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, bir süredir bazı basın yayın organlarında "Miraz bebek" ile ilgili yayınlanan haberlerin gerçekleri yansıtmadığını bildirerek, haberlerle ilgili yazılı açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, "Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlü H.G.D.A. bebeği Miraz ile birlikte 19 Şubat 2017 tarihinde kuruma gelmiştir. Ayrıca kuruma ilk geldiklerinde Miraz bebeğe ait olduğu söylenen ilaçlar da ilgilinin getirdiği eşyalar arasında bulunmamaktadır. Miraz bebek 20 Şubat 2017 tarihinde kurum revirinde muayene edilmiş olup, kurum doktoru tarafından 6 adet ilaç reçete edilmiştir. 2 adet ilaç hariç diğer ilaçlar eczaneden aynı gün, 1 adet ilaç ise daha sonra temin edilerek anne H.G.D.A.'ya elden teslim edilmiştir. Ayrıca bebek göz hastanesine sevk edilmiştir. 22 Şubat 2017 tarihinde Miraz bebeğin Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Polikliniğine sevki yapılmıştır. İlgilinin muayenesi sonucu reçete tanzim edilmiştir ve ilaçlar aynı gün bebeğin annesi H.G.D.A.'ya elden teslim edilmiştir. Hükümlü H.G.D.A' nın oğlu Miraz bebek için kurumun kreş biriminden 21 Şubat 2017 tarihinde ayakkabı, emzik, biberon, çocuk bezi, çocuk çorabı, zıbın, çocuk için elbise takımı, diş kaşıyıcı ve mama, yine 24 Şubat 2017 tarihinde bebe bisküvisi, çocuk bezi, oyuncak, çocuk kaşığı, 28 Şubat 2017 tarihinde de bebek yatağı, bebek çarşafı, bebek nevresimi, bebek yastık kılıfı ve bebek battaniyesi verilmiştir" denildi.

Açıklamada, Ceza İnfaz Kurumunda annesinin yanında kalan çocukların sayıma kaldırılması gibi bir uygulamanın söz konusu olmadığı belirtilerek, "Kamuoyunda yanlış algı oluşturmaya yönelik bu tür haberler tamamen asılsızdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

(Benan Özben/İHA)