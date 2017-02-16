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Ceza infaz kurumunda yangın
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Ceza infaz kurumunda yangın

Düzce'nin Çilimli ilçesinde bulunan Düzce Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bir mahkum tarafından yangın çıkartıldı. Çıkan yangında dumandan etkilenen bir mahkum ve bir gardiyan hastaneye kaldırıldı.

Düzce'nin Çilimli ilçesinde bulunan Düzce Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bir mahkum tarafından yangın çıkartıldı. Çıkan yangında dumandan etkilenen bir mahkum ve bir gardiyan hastaneye kaldırıldı.
Yangın Çilimli ilçesinde ki Düzce Ceza İnfaz Kurumunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, cezaevinde bir suçtan dolayı tutuklu bulunan ve tek kişilik odada kaldığı öğrenilen K. B. isimli mahkum henüz bilinemeyen bir nedenle kaldığı koğuştaki çarşafı ateşe verdi. Çıkan yangına gardiyanlar müdahale ederek yangın büyümeden söndürüldü. Yoğun dumanın oluştuğu yangından etkilenen mahkum K. B. ile dumandan etkilenen bir gardiyan ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Durumlarının iyi olduğu bildirilen mahkum ve gardiyan hastanede müşahede altında tutuluyor. Yangınla ilgili olarak inceleme başlatıldı.
(Ali Osman Çatana - Ali Yıldız / İHA)
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