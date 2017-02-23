Çeyrek finaldeki rakip Fransız Nanterre 92

FIBA Europe Cup'ta dün aldığı farklı galibiyetle tur atlayan Muratbey Uşak, çeyrek finalde Fransız Nanterre 92 ile eşleşti.

FIBA Europe Cup'ta dün aldığı farklı galibiyetle tur atlayan Muratbey Uşak, çeyrek finalde Fransız Nanterre 92 ile eşleşti.

FIBA Europe Cup'ta dün gece oynanan çeyrek finale kalma maçlarının ardından Gaziantep Basketbol ve Demir İnşaat Büyükçekmece kupadan elenirken, Muratbey Uşak deplasmanda 10 sayı farkla yenildiği rakibi Oredea'yı evinde 26 sayı gibi net bir farkla yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Çeyrek finalde Muratbey Uşak'ın rakibi Fransa'dan Nanterre 92 oldu. 2014-15 sezonunda EuroChallenge'ta karşı karşıya gelen iki ekip bu sefer kozlarını FIBA Europe Cup'ta yarı finale kalmak için paylaşacak. Muratbey Uşak ve Nanterre 92 arasındaki çeyrek final müsabakasının ilki 8 Mart'ta Uşak'ta oynanacak. Karşılaşmanın rövanşı ise 15 Mart'ta Fransa'da oynanacak. Oynanacak olan her iki karşılaşma sonucunda sayısal üstünlüğü elinde tutan ekip adını yarı finale yazdıracak.

(Ertunç Öztürk / İHA)