Çeyrek finalde rakip Yunanistan

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2017 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonasında yarın Yunanistan ile yarı finale yükselmek için mücadele edecek. Milliler, yenerse gelecek sene İspanya'da yapılacak Dünya Şampiyonasına da katılma hakkı elde edecek.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2017 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonasında yarın Yunanistan ile yarı finale yükselmek için mücadele edecek. Milliler, yenerse gelecek sene İspanya'da yapılacak Dünya Şampiyonasına da katılma hakkı elde edecek.

Çek Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası Çeyrek Final maçında A Milli Kadın Basketbol Takımı, yarın TSİ 16.00'da Yunanistan ile karşı karşıya gelecek. Milliler, B Grubu'nda Slovakya, İtalya ve Belarus'u yenerek, namağlup çeyrek finale yükselmişti. Yunanistan ise C Grubu'nda Fransa, Sırbistan ve Slovenya ile karşılaştı. Grubu tek galibiyet ve averajla ikinci sırada bitiren Yunanlılar, play-off oynama şansı elde etti. Play-off müsabakasında Rusya'yı 65-58 yenen Yunanistan, ay-yıldızlıların rakibi oldu.



2. RANDEVU

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Yunanistan ile 2. kez resmi bir müsabakada mücadele edecek. Ay-yıldızlılar, 2015 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda B Grubu maçında Yunanistan'ı 61-50 mağlup etmişti. Milli Takım, Yunanistan'ı yenerse yarı finale çıkacak ve gelecek yıl İspanya'nın ev sahipliğinde yapılacak olan Dünya Şampiyonası'na katılmayı garantileyecek.



İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM

Turnuvada Milliler; 70.3 sayı, 42.7 ribaund ve 15.0 asist ile mücadele ederken, Yunanlılar ise 62.5 sayı, 35.8 ribaund ve 13.8 asist ortalamalarıyla oynuyor. Bireysel istatistiklerde ise ay-yıldızlılarda Quanitra Hollingsworth 15.7 sayı ortalamasıyla takımını sırtlarken, Yunanistan'da ise Styliani Kaltsidou 16.8 sayı ortalamasıyla takımına katkıda bulunuyor.

