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Çeyrek altın kaç TL dolar kuru son durum 07.02.2017
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Çeyrek altın kaç TL dolar kuru son durum 07.02.2017

Çeyrek altın fiyatı bugün yükselişte. Dolar/TL ise bugün 3.70 lira seviyesinde. 7 Şubat 2017 dolar kuru yorumları ve tahminleri haberimizde.

Küresel piyasalardaki hareketleri takip eden dolar/TL, 3,70 civarında seyrediyor. Altının gram fiyatı, yüzde 1 yükselişle 147,5 liraya çıktı. Çeyrek altın 241 liradan satılıyor.

Merkez Bankası'nın iki puana ulaşan sıkılaştırma adımlarıyla yönünü aşağı çeviren dolar/TL'de dış piyasalara paralel hareket görülüyor.
Merkez Bankası adımları, dolarda küresel zayıf seyir ve piyasayı etkileyecek haber akışının yavaşlamasının desteğiyle dün yaklaşık bir ayın en düşüğü olan 3,66 seviyesine gerileyen dolar/TL bu sabah 3,72'yi gördü. Kur şu dakikalarda 3,70 civarında seyrediyor. Euro da 3,95'in üzerinde işlem görüyor.

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DOLAR YORUMLARI

Analistler, küresel piyasalarda azalan risk iştahının dolar endeksini tekrar 100 seviyesinin üzerine çıkardığını belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırım sürecine ilişkin beklentiler ve jeopolitik gelişmelerin yatırımcıların kararları üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3,7550 seviyesinin direnç, 3,6600 ve 3,6470 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını belirtiyor. Avrupa'daki siyasi riskler ile ABD Başkanı Donald Trump'ın söylem ve attığı adımların piyasalarda tedirginlik yarattığı belirtiliyor.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞTE

Altının gram fiyatı, dün 143,95 lira ile son 3 haftanın en düşük seviyesini gerilemesinin ardından gelen alışlarla yükselişe geçti ve günü yüzde 0,8 artışla 146,1 liradan tamamladı.

Bugün küresel piyasalarda azalan risk iştahının etkisiyle dolar kurundaki artışa paralel güne yükselişle başlayan gram altın, yüzde 1 artışla 147,5 liradan alıcı buluyor.

ÇEYREK 240 LİRAYI AŞTI

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 241, Cumhuriyet altını 983 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dün günü yüzde 1,3 yükselişle 1.235 dolardan tamamlamasının ardından bugün 1.233 dolar seviyelerinde yatay bir seyir izliyor.

ALTIN YORUMLARI ALTIN FİYATLARI DAHA DA YÜKSELİR Mİ?

Anadolu Yatırım'ın yayınladığı altın yorumlarının detayları şöyle:

"Dolar endeksine rağmen fiziki altında talebin artmasıyla bilikte on fyiatlarıda yükselişin devam etiğini gözlemliyoruz. Son üç ayın en yüksek fiyatlarına gelen Altın/Ons fiyatlarında 1224 ilk önemli destek bölgesi olarak izlenmelidir.

1224 üzerinde kaldıkça yükselişin devam edebileceği Altın/Ons'ta 1235 üzerinde yerleşmenin sağlanmasıyla 100 haftalık üssel ortalama seviyesine denk gelen 1253 direncine doğru yüselişin sürmesi beklenebilir. Ancak 1229 desteğinin altına 1224 desteğinin test edilebileceği Altın/Ons fiyatlarında 1224 altında yükseliş beklentisi sonlandırılarak 1218 ardından 1205 desteklerine kadar düşüşün devam etmesi beklenmelidir."
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