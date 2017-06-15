Ceylin'in ölümüyle ilgili 3 tutuklama

İzmir'de 10 yaşındaki Ceylin Atik'in ölümüyle ilgili 3 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.

İzmir'de 10 yaşındaki Ceylin Atik'in ölümüyle ilgili 3 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.

Ödemiş ilçesinde 10 yaşındaki Ceylin Atik parkta oynarken kaybolmuş, komşusunun evinde sandığın içine saklanmış halde ölü bulunmuştu. Ölü bulunan Ceylin Atik olayıyla ilgili komşu Şükriye T. (30), eşi Serdar T. (37) ve Şükriye T.'nin annesi R.Ö. (62) gözaltına alınmıştı.

Büyük yankı uyandıran olay sonrası 3 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adli mercilere sevk edilen 3 zanlı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu. Öte yandan, katil zanlısı olarak tutuklanan Şükriye T.'nin daha önce ölen iki çocuğunun ölüm nedeni de araştırılıyor.

