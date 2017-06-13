Ceylin'in katil zanlısı hiç şüphe çekmemiş

Komşusunun evinde ölü bulunan 10 yaşındaki Ceylin Atik'in komşusu, 'Katil zanlısı Ş.T., olaydan bir gün önce bana 'sizin güvenlik kamerası bizim kapının önünü görüyor mu?' diye sordu' dedi.

Komşusunun evinde ölü bulunan 10 yaşındaki Ceylin Atik'in komşusu, "Katil zanlısı Ş.T., olaydan bir gün önce bana 'sizin güvenlik kamerası bizim kapının önünü görüyor mu?' diye sordu" dedi.

İzmir Ödemiş'te komşusunun evinde cesedi bulunan 10 yaşındaki Ceylin Atik Türkiye'yi yasa boğarken, kan donduran olayla ilgili yeni gelişmeler ortaya çıkıyor. Şu anda gözaltında bulunan katil zanlısı kadın Ş.T. ile olaydan bir gün önce çocuğunu parkta oynatırken karşılaştığını belirten Nihal Çavdar, "Olaydan bir gün önce parktaydık. Kızımı oynatıyordum. O da çocuğuyla gelmişti. Konu arasında 'sizin güvenlik kamerası bizim kapının önünü görüyorlar mu?' dedi. Görmediğini söyledim ve neden sorduğunu sordum. O da bana, 'Bizim binada bir komşumuzun 10 bin lirası kayboldu. Kapıda zorlama yokmuş. Bizim binaya giren çıkan görünüyor mu diye merak ettim' dedi. Hiç aklıma gelmedi. Ona konduramadım. O evin temiz çıkacağından emindim ama olmadı. Ceylin kaybolduğunda Ş.T., Ceylin'in dedesi Mustafa amcanın kolundan tutup getirdi. 'Nihal Hanımların güvenlik kamerası alanı görüyor' dedi. Yardımcı olduğunu sandığım için şüphelenmedim ancak bir gün önceden kameraların çekmediğini biliyordu" diye konuştu.

(Ceren Atmaca - Sinan Yeniçeri - Nazif Harupçu /İHA)